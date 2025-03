L’Afrique: une alternative viable aux États-Unis pour le Canada?

«Il ne faut pas seulement penser à exporter, mais à construire un partenariat économique mutuellement bénéfique», rappelle l’universitaire. L’idée est de ne pas répéter les erreurs du passé, où certains partenariats ont été déséquilibrés, plus profitables pour les pays du Nord que pour les pays africains.

Une diversification économique nécessaire

La dépendance du Canada envers les États-Unis est maintenant perçue comme un risque, constate Pierre-Marcel Desjardins.

Avec la montée du protectionnisme américain et les tensions commerciales récurrentes, le Canada doit se diversifier. L’Afrique, avec son marché en pleine expansion et ses ressources, représente une alternative crédible et stratégique.

Pourtant, le chemin reste long. Roromme Chantal et Pierre-Marcel Desjardins soulignent tous deux que le Canada devra structurer son approche, renforcer sa diplomatie économique et investir dans des projets de long terme. L’heure n’est plus aux simples déclarations d’intention: il est temps de passer à l’action.