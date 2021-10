Retour sur le Sommet Afrique-France 2021

Ce mois-ci j’ai eu la chance d’avoir été invité au Sommet Afrique-France 2021 en tant que conférencier. L’événement, qui s’est tenu à Montpellier le 8 octobre 2021 a rassemblé près de 3000 personnes.

La rencontre a été pour moi l’occasion de rencontrer le président français, Emmanuel Macron, et d’échanger avec les entrepreneurs africains, les jeunes, les acteurs de la société civile. Au programme: l’entrepreneuriat et l’innovation; la culture; la recherche et l’enseignement supérieur; l’engagement citoyen, la liberté d’expression, et le sport.

Invité par Digital-Africa, organisme partenaire du Sommet Afrique-France, je me suis brièvement entretenu avec le président Macron sur l’importance de l’éducation et de l’entrepreneuriat en ligne pour le rayonnement économique de l’Afrique et du monde francophone en général.

J’ai aussi expliqué que les Franco-Ontariens avaient un rôle crucial à jouer dans ce rayonnement économique francophone, car personne mieux qu’eux pouvaient économiquement connecter l’Amérique du Nord, à l’Europe, à l’Afrique.

Le rôle des Franco-Ontariens en Afrique et en Europe

Les Franco-Ontariens sont tout d’abord pluriels. En effet, nous venons tous de quelque part. Nous sommes Canadiens, Africains, Européens. Mon cas est un bon exemple, j’ai aujourd’hui un passeport canadien, français et tunisien. Je peux donc prétendre à exercer dans ces trois pays de ces trois continents.