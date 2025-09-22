Des ateliers de mentorat pour renforcer la voix des jeunes afro-descendants à Toronto

Grâce au soutien financier de la Ville de Toronto, le Centre de l’identité et de la culture africaines (CICA) lance une nouvelle série d’ateliers de mentorat pour les jeunes afro-descendants francophones.

Cette initiative prolonge une première série estivale, qui avait réuni de nombreux participants autour de thèmes tels que la fierté identitaire, le leadership, l’entrepreneuriat, l’estime de soi et la littératie financière.

La programmation des prochains mois proposera de nouveaux espaces de réflexion et de dialogue. Les ateliers traiteront, entre autres, de l’engagement communautaire, du développement de carrière, de l’art afro et de l’affirmation identitaire. Ils mettront aussi l’accent sur la résilience et la recherche de l’excellence.

Pour Sandra Adjou-Moumouni Akiremy, fondatrice et directrice générale du CICA, cette démarche traduit une reconnaissance accrue de la communauté francophone. «La Ville de Toronto a eu pour ambition d’impliquer également les francophones dans des projets. Ils se sont rendu compte que c’est une communauté croissante.»

«Notre objectif est de permettre aux jeunes francophones, en particulier aux afro-descendants, de faire entendre leur voix et de renforcer leur présence dans la société torontoise.»