Expressions afro-francophones: quand la jeunesse crée sans compétition

Entre arts visuels, musique, danse, peinture, slam et mode, 20 jeunes francophones ont souligné l’aboutissement d’un parcours artistique intensif de quatre mois, amorcé en décembre, dans le cadre d’un programme organisé par Point d’ancrage jeunesse (PAJ), sous la supervision de mentors engagés.

Parmi eux figuraient Abel Maxwell, directeur artistique du projet, Gabriel Osson pour la peinture et l’écriture, Loanna Thomaseau en arts graphiques, Rosine Ngansop en danse, Oriane Diebou en mode, ainsi que Marie Siaho en peinture.

Le spectacle final, présenté le 21 mars dans le quartier Parkdale de Toronto, a rassemblé plus de 200 personnes, dont des représentants d’organismes francophones tels que l’Oasis Centre des femmes, l’Université de l’Ontario français, le Collège Boréal, le Collège La Cité et le Conseil scolaire catholique MonAvenir.

«Ce parcours illustre le rôle de la création artistique dans l’expression et le développement des jeunes», souligne Edwige Ngom, présidente-directrice générale de PAJ.

Changement de format

Contrairement à la première édition d’Expressions afro-francophones, qui portait le nom de Journées artistiques de la jeunesse afro-descendante (JAJA) et prenait la forme d’un concours assorti d’un classement final, l’édition de cette année a privilégié une approche non compétitive axée sur la création et l’expression.