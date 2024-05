INNOVA: des ressources technologiques en français pour nos écoles

Le système éducatif francophone en Ontario est souvent confronté à un manque de moyens technologiques, de ressources et d’appui.

Cette réalité entrave le plein potentiel de certaines écoles francophones de la province, compromettant ainsi la qualité de l’enseignement et l’épanouissement des élèves.

Alors que la technologie joue un rôle de plus en plus crucial dans l’éducation contemporaine, de nombreuses écoles francophones se trouvent désavantagées, confrontées à des infrastructures obsolètes et à un accès limité aux outils numériques.

6,5 millions $

Avec le soutien financier de Patrimoine canadien et de l’Université d’Ottawa, l’espace INNOVA verra le jour en septembre 2024. Destiné aux enseignants francophones travaillant dans des milieux linguistiques minoritaires, comme Toronto, ce lieu sera un centre de création, de collaboration, de formation et de recherche.

Équipé des dernières technologies éducatives, INNOVA a pour but d’offrir aux enseignants un environnement dédié à l’expérimentation d’activités pédagogiques innovantes pour le niveau élémentaire, secondaire et post-secondaire.