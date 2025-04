Frédéric Choinière dans les déchets

TV5 propose une programmation spéciale à thématique environnementale du 21 au 24 avril, coïncidant avec le Jour de la Terre, et en profite pour lancer la deuxième saison de la série documentaire Espèces d’ordures, animée par Frédéric Choinière.

L’animateur continue sa visite des grandes villes du monde afin de mieux comprendre comment celles-ci gèrent leurs déchets et de découvrir leurs solutions innovantes en la matière.

Les 10 épisodes de 48 minutes de la série, coproduite par Balestra Productions (Ottawa) et Écho Média (Montréal), seront diffusés les mardis à 19h dès le 22 avril sur TV5. Ils seront aussi disponibles sur TV5Unis.

Travail essentiel

«Dans cette nouvelle saison, on continue d’apprendre comment on peut faire les choses autrement et poser un regard différent sur ces personnes qui accomplissent un travail essentiel», indique Frédéric Choinière.

«Dès la naissance, on crée des déchets, et plus on avance dans notre vie, plus on en génère. Il est donc crucial de réfléchir à leur gestion. Nos déchets sont là, devant nos yeux, et nous montrent les conséquences de nos choix. On peut donc avoir un impact réel si chacun fait sa part.»