Frédéric Choinière, candidat cobaye dans Vote Pop!

Vous êtes-vous déjà mis dans la peau de nos élus? Frédéric Choinière s’est prêté à l’exercice dans Vote Pop!, un documentaire ludique et instructif sur le monde politique canadien.

À l’approche des élections fédérales du 20 septembre, l’animateur nous montre ce qu’implique une candidature, questionne notre mode de scrutin, et interroge les électeurs sur la confiance ou la méfiance qu’ils ressentent pour leurs élus.

Vote Pop! les 11 et 18 septembre

On apprécie la rigueur journalistique et le goût de l’aventure de Frédéric Choinière depuis ses projets documentaires immersifs tels que Bi* – Bilinguisme, la grande utopie canadienne? et Ma vie Made in Canada.

C’est avec cette même approche du cobaye qu’il a relevé différents défis pour réduire son impact environnemental, dans la série Les Verts contre-attaquent. Il est également l’auteur du livre L’achat local aux Éditions de l’Homme.

Produit en Ontario par la maison Moi & Dave de David Baeta et Simon Madore, Vote Pop! sera diffusé en primeur à Doc humanité, à Radio-Canada le samedi 11 septembre. Et sur RDI, dans le cadre des Grands reportages, le samedi 18 septembre à 20h. Et à voir en tout temps sur TOU.TV.