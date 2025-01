Toronto au pied du mur… de déchets

À titre informatif, il existe déjà deux incinérateurs gérés par des entreprises privées, l’un à Brampton et l’autre dans la région de Durham.

Une variable nommée Trump

Le torchon commence donc à brûler entre les militants écologistes et les autorités locales, et il est fort probable qu’il brûlerait jusqu’à consumation dans un avenir proche, et ce au niveau de toute la province!

La situation est d’autant plus vulnérable qu’environ un tiers des besoins de l’Ontario en matière d’élimination des déchets sont satisfaits par des sites d’enfouissement se situant à New York, au Michigan et dans l’Ohio, selon l’AMO.

Cela veut dire que, sur un énième coup de tête, le président élu Donald Trump pourrait stopper ces exportations de déchets ou, au meilleur des cas, augmenter les tarifs douaniers s’y appliquant. Rien n’est certain à ce stade, mais la situation actuelle des relations géopolitiques tendues entre les deux pays s’y prête grandement.