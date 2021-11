Freecycle : une application torontoise pour réduire nos déchets

Le programmeur met en garde contre un autre danger. En effet, les décharges se remplissent chaque jour un peu plus. Jusqu’au moment où elles arriveront à saturation. D’ici 10 à 15 ans, il pourrait ne plus y avoir de place dans les décharges ontariennes.

«Il faut forcément en construire d’autres. Mais ça prend des années. En plus de cela, on envoie une certaine partie de nos déchets vers les États-Unis. Or, ils vont avoir le même problème que nous», analyse-t-il.

«Pour résoudre cela, il faut soit créer plus de décharges, ou alors apprendre à réduire ce que l’on consomme, ou du moins ce que l’on jette, les réutiliser, les réparer… Et en plus créer des produits plus facilement recyclables», suggère-t-il.

Culture du don et esprit de communauté

Plus 1000 heures de codage plus tard, Graziano Giordano est fier de contribuer à résoudre le problème à sa façon. Vêtements, meubles, électronique, lampes, ustensiles, livres, jouets… On trouve de tout sur Freecycle.

Les utilisateurs peuvent afficher en avance des annonces pour préciser quand les objets seront disponibles, par exemple lors d’un déménagement.