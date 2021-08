WhatRocks veut révolutionner la publicité sur internet

WhatRocks veut «créer de la valeur sociale»

En 2019, pour 1$ investi en responsabilité sociale et environnementale (RSE), les 100 marques les plus importantes au monde dédiaient en moyenne 750$ aux dépenses publicitaires et marketing, selon une étude de la fondation WhatRocks.

«Si nous parvenons à capter ne serait-ce que 1% de ces 750$, ça sera déjà sept fois et demie plus que ce que les marques mettent à disposition pour créer de l’impact social via leur budget RSE», indique Njara Zafimehy.

Le défi est de taille, mais pas de quoi décourager l’entrepreneur, rodé depuis longtemps au monde de la philanthropie. En effet, il s’implique depuis maintenant quinze ans au sein d’EZCO, une fondation familiale basée à Madagascar qui prodigue des soins ophtalmologiques aux plus démunis.

En parallèle, il a rejoint en 2014 la fondation Epic, qui assiste des organisations non-gouvernementales dans leurs collectes de dons.