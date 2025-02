L’expansion de l’incinérateur de Brampton ne fait pas l’unanimité

Afin de consolider ses propos, Joe Lyng rappelle que ces études ont été examinées par des experts de la région de Peel et du ministère de l’Environnement, de la protection de la nature et des parcs pour en vérifier l’exhaustivité et la rigueur technique.

De plus, le numéro un de la firme prend à témoin la technologie employée. «Nous installons des équipements de combustion modernes dotés des meilleures technologies disponibles (Best Available Technology: BAT) pour contrôler les émissions. La BAT est définie dans les normes techniques de l’Union européenne pour les projets de valorisation énergétique.»

Des éléments cancérigènes

C’est un argument que Karen Wirsig, cheffe du programme principal plastiques à Environmental Defense, réfute en bloc.

«Il est vrai que certains incinérateurs sont moins polluants aujourd’hui, notamment en Europe. Il n’empêche qu’ils génèrent toujours des éléments cancérigènes, comme les dioxines et les furanes, qui sont les éléments les plus toxiques qu’on connaît, et ceux-là on ne peut pas les éviter lors de la combustion du plastique, par exemple.»

Et de poursuivre: «Même en Europe, on commence à voir, avec des études plus étendues et du recul, que ces éléments cancérigènes se trouvent toujours dans les sols, les animaux et les aliments limitrophes à ces incinérateurs.»