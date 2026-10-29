Forum jeunesse pancanadien: une place pour l’immersion

Le Forum jeunesse pancanadien, organisé par la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), a élargi ses horizons cette année en accueillant pour la première fois une délégation de Canadian Parents for French (CPF). Le Forum a eu lieu à Vancouver du 21 au 25 octobre.

Un partenariat a déjà existé entre les deux organismes de promotion de la langue française auprès de la jeunesse canadienne dans le cadre des Jeux de la francophonie canadienne, explique le directeur général du réseau, Derrek Bentley. Mais c’était la première fois que des jeunes issus du réseau Canadian Parents for French (CPF) – qui regroupe surtout des jeunes dont le français est la deuxième ou une autre langue – participaient au Forum.

Les sept jeunes et leur accompagnatrice ont adoré l’expérience. Les membres du groupe ont créé des liens avec de jeunes francophones de leur province.

Par contre, pour un petit nombre, quatre jours de conférence qui se déroulent dans un français différent de celui auquel ils sont habitués en classe «a été une expérience un petit peu overwhelming», raconte Derrek Bentley en entrevue. S’il y a une prochaine fois, l’équipe de CPF les préparera à cette réalité, ajoute-t-il.

La présidente du conseil de la direction de la FJCF, Emma Raphaelle, considère également l’expérience concluante. «Je pense que c’était super le fun de discuter avec ces jeunes-là puis de comprendre mieux comment l’organisation fonctionne, mais aussi quels sont leurs besoins.»