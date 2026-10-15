Le Droit, Journal de l’année!

50e anniversaire de Réseau.Presse

Gala Réseau.Presse, journal
Les lauréats des prix d'excellence 2026 de Réseau.Presse. 2e à l'avant: Éric Mazaré, l'éditeur de L'Express de Toronto. Photos: Étienne Ranger, Le Droit
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Publié 15/10/2026 par l-express.ca

C’était écrit dans le ciel, car il récoltait le plus grand nombre de nominations aux prix d’excellence de Réseau.Presse: le journal d’Ottawa-Gatineau Le Droit a été choisi «Journal de l’année» au gala de la presse francophone hors Québec le 12 octobre à Ottawa.

Le Droit s’est également distingué dans les catégories Modèle d’affaires, Photographie de l’année et Diversité et inclusion.

Le gala réunissait journalistes, médias, partenaires et acteurs de la francophonie canadienne «venus célébrer celles et ceux qui font vivre l’information en français d’un bout à l’autre du pays», selon la présidente du Réseau, Maryne Dumaine.

Animée par Karine Silva, la soirée a également rassemblé plusieurs représentants des communautés francophones et de la vie publique canadienne.

Gala Réseau.Presse, journal
L’équipe du journal Le Droit. Tenant deux trophées: l’éditeur François Carrier.

50e anniversaires

Cette édition revêtait une importance toute particulière puisqu’elle coïncidait avec le 50e anniversaire de Réseau.Presse, connu pendant 45 ans sous le nom d’Association de la presse francophone.

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Le journal L’Express de Toronto, fondé en mars 1976, célèbre lui aussi son 50e anniversaire. Au gala, il a raflé le trophée pour «l’article d’ancrage local»: un reportage de François Bergeron sur la mort du projet de Maison de la francophonie à Toronto.

«Les lauréates, les lauréats et l’ensemble des finalistes de cette année nous rappellent toute la force du journalisme francophone au Canada», a déclaré François Hastir, directeur général de Réseau.Presse.

«Derrière chacun de ces prix, il y a des journalistes et des équipes qui vont à la rencontre de leurs communautés, qui posent des questions essentielles et qui permettent aux francophones de se voir, de se comprendre et de faire entendre leur voix.»

Un jury de 28 experts des médias a sélectionné les meilleurs dans les 16 catégories.

Gala Réseau.Presse, journal
La présidente Maryne Dumaine, le directeur général François Hastir et le gâteau du 50e anniversaire de Réseau.Presse.

Les lauréates et lauréats 2026

Journal de l’annéeLe Droit (Ottawa-Gatineau).

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Prix d’excellence générale – Qualité éditorialeLe Nunavoix (Nunavut).

Prix d’excellence générale – Innovation et rayonnement multiplateforme Le Moniteur acadien (Nouveau-Brunswick).

Prix d’excellence générale – Modèle d’affairesLe Droit.

Prix d’excellence pour l’article de l’année — Éric Bergeron, La Voix acadienne (Île-du-Prince-Édouard).

Prix d’excellence pour l’article d’ancrage local — François Bergeron, L’Express (Toronto).

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Prix d’excellence pour l’éditorial de l’année — Cody Broderick, Le Gaboteur (Terre-Neuve-et-labrador).

Prix d’excellence pour la chronique de l’année — Sandra Clément, Agricom (Ontario).

Prix d’excellence pour la photographie de l’année — Étienne Ranger, Le Droit.

Prix d’excellence pour l’impact visuel éditorial de l’année — Andoni Aldasoro Rojas, Le Franco (Alberta).

Prix d’excellence pour la reconnaissance autochtone — Ghita Hanane, L’Eau vive (Saskatchewan).

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Prix d’excellence pour la diversité et l’inclusion — Lise Denis, Le Droit.

Prix d’excellence pour la voix marquante de l’année — Georges Arsenault, La Voix acadienne.

Prix d’excellence pour la nouvelle plume de l’année — Rébecca Fico, L’Aurore boréale (Yukon).

Prix reconnaissance Francopresse pour l’article d’intérêt national — Marianne Dépelteau, Francopresse (le média national de Réseau.Presse au service des membres).

Prix reconnaissance Francopresse pour l’article sur les enjeux francophones — Marianne Dépelteau, Francopresse.

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«La qualité et la diversité des candidatures reçues témoignent d’un secteur qui, malgré les profondes transformations que connaît l’industrie médiatique, continue de produire un journalisme ambitieux, rigoureux et essentiel à la vitalité démocratique des communautés francophones», estime la présidente de Réseau.Presse.

Congrès Réseau.Presse, journal
Les représentants des journaux membres de Réseau.Presse, de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique.

Des bons coups et des défis

Le Congrès du 50e anniversaire a offert aux délégués des 25 membres l’occasion de se retrouver, de partager leurs expériences et de réfléchir collectivement aux transformations qui touchent aujourd’hui le secteur des médias.

Les discussions ont porté sur les défis auxquels font face les médias francophones, mais également sur leurs «bons coups» et sur les nombreuses occasions qui s’offrent à eux en matière d’innovation, de développement des auditoires, de nouvelles technologies, de pratiques journalistiques et de modèles d’affaires.

«Les médias francophones évoluent dans un environnement qui change rapidement, mais ils démontrent année après année leur capacité à s’adapter, à innover et surtout à demeurer indispensables aux communautés qu’ils desservent», a souligné François Hastir.

«Ces médias créent des espaces de débat, documentent la vie locale, donnent une voix aux citoyens et aux organismes et assurent une présence continue du français dans l’espace public.»

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