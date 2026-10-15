Le Droit, Journal de l’année!

C’était écrit dans le ciel, car il récoltait le plus grand nombre de nominations aux prix d’excellence de Réseau.Presse: le journal d’Ottawa-Gatineau Le Droit a été choisi «Journal de l’année» au gala de la presse francophone hors Québec le 12 octobre à Ottawa.

Le Droit s’est également distingué dans les catégories Modèle d’affaires, Photographie de l’année et Diversité et inclusion.

Le gala réunissait journalistes, médias, partenaires et acteurs de la francophonie canadienne «venus célébrer celles et ceux qui font vivre l’information en français d’un bout à l’autre du pays», selon la présidente du Réseau, Maryne Dumaine.

Animée par Karine Silva, la soirée a également rassemblé plusieurs représentants des communautés francophones et de la vie publique canadienne.

50e anniversaires

Cette édition revêtait une importance toute particulière puisqu’elle coïncidait avec le 50e anniversaire de Réseau.Presse, connu pendant 45 ans sous le nom d’Association de la presse francophone.