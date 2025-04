Maison de la Francophonie de Toronto: c’est fini

On imaginait que plusieurs organismes francophones y loueraient des espaces pour leurs bureaux et leurs activités, tandis que le passant y trouverait un café, un centre de ressources et divers services. Ces dernières années, la garderie Les Bouts d’Choux et l’association FrancoQueer prévoyaient encore s’y installer.

Pas d’appui de Mulroney

«Nous avons eu tort», admet Kip Deaschel. «Le gouvernement fédéral, qui avait donné plus de 36 millions $ au projet du MIFO à Orléans, a décidé de ne pas accorder à la Maison de la Francophonie de Toronto les ressources nécessaires pour lancer le projet, même si notre demande rencontrait toutes les conditions.»

Il blâme aussi la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, d’avoir «tourné le dos» au projet. Selon lui, même si la contribution provinciale ne devait couvrir que 13% du budget, le feu vert de Caroline Mulroney aurait convaincu le fédéral d’embarquer.

Dans une lettre aux «amis de la Maison de la Francophonie de Toronto», Kip Deaschel évoque «un ping-pong fatal entre les niveaux gouvernementaux comme prétexte officiel pour mettre fin au projet».

Le comité de la Maison se saborde donc «après plus de 20 ans de travail bénévole acharné, l’investissement de plus de 246 000$ de contributions privées et plus de 170 000$ de financement public ainsi que la soumission de multiples demandes de financement reconnus par [le gouvernement fédéral] comme conformes aux critères de son programme».