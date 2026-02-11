François Hastir nouveau directeur général de Réseau.Presse

François Hastir, DG Réseau.Presse
François Hastir.
Publié 11/02/2026 par l-express.ca

Réseau.Presse, l’association des 23 médias écrits francophones en situation minoritaire au Canada, de l’Atlantique au Pacifique et à l’Arctique, vient de nommer François Hastir à sa direction générale. Il entrera en fonction le 23 février.

François Hastir a été directeur général du Regroupement étudiant franco-ontarien pendant sept ans. Il a aussi présidé la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire pendant trois ans.

Il remplace François Legault, qui a été en poste en 2024 et 2025, devenu consultant indépendant.

Environnement médiatique complexe

Au terme du processus de recrutement, «François Hastir s’est distingué par sa capacité d’analyse de la situation du réseau, la rigueur de son approche et la pertinence de ses réflexions», fait valoir la présidente du conseil d’administration, Maryne Dumaine.

«Son profil, à la fois posé et analytique, lui permet d’aborder l’environnement médiatique dans toute sa complexité et d’identifier des pistes d’action structurantes.»

«L’arrivée de M. Hastir survient à un moment important pour notre organisation, alors que les médias évoluent dans un contexte de transformation des usages, ainsi que de défis économiques et technologiques», poursuit Maryne Dumaine. «Nous comptons sur son expertise pour accompagner les priorités du réseau et soutenir son développement.»

Renforcement du réseau

François Hastir dit souhaiter «travailler avec les membres et les partenaires afin de soutenir la vitalité des médias francophones en situation minoritaire et de contribuer au renforcement du réseau».

Fondé en 1976, le journal L’Express de Torontol-express.ca sur le web – est membre de Réseau.Presse… qui fête également son 50e anniversaire en 2026!

