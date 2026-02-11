François Hastir nouveau directeur général de Réseau.Presse

Réseau.Presse, l’association des 23 médias écrits francophones en situation minoritaire au Canada, de l’Atlantique au Pacifique et à l’Arctique, vient de nommer François Hastir à sa direction générale. Il entrera en fonction le 23 février.

François Hastir a été directeur général du Regroupement étudiant franco-ontarien pendant sept ans. Il a aussi présidé la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire pendant trois ans.

Il remplace François Legault, qui a été en poste en 2024 et 2025, devenu consultant indépendant.

Environnement médiatique complexe

Au terme du processus de recrutement, «François Hastir s’est distingué par sa capacité d’analyse de la situation du réseau, la rigueur de son approche et la pertinence de ses réflexions», fait valoir la présidente du conseil d’administration, Maryne Dumaine.

«Son profil, à la fois posé et analytique, lui permet d’aborder l’environnement médiatique dans toute sa complexité et d’identifier des pistes d’action structurantes.»