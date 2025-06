Miniguide vacances des journaux membres de Réseau.Presse

TERRITOIRES DU NORD-OUEST : Le festival Folk On The Rocks

Folk On The Rocks (FOTR) est un festival de musique et de culture incontournable du Nord canadien. Il est organisé chaque été depuis 1980 sur les rives du lac Long, à Yellowknife.

Ce rassemblement unique offre plus de 35 heures de spectacles répartis sur six scènes, réunissant des artistes du Canada et d’ailleurs, y compris quelques artistes francophones. Le festival propose une programmation pour tous les âges, y compris les enfants, une brasserie en plein air, un marché d’artisanat local et une foire alimentaire.

Que vous soyez en quête de musique, de culture ou simplement d’une expérience authentique en plein air, cet évènement promet une aventure mémorable.

– Élodie Roy, journaliste et annonceuse radio, Médias ténois

ALBERTA : Le lac Upper Kananaskis

Situé dans le parc provincial Peter Lougheed, au Sud-Ouest de Calgary, ce lac naturel est le point de départ de nombreuses randonnées. Vous pouvez en faire le tour en quelques heures sur un terrain quasiment plat ou décider de prendre quelques jours pour rejoindre d’autres vallées plus escarpées.