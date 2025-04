Faussaire et assassin, tel est le tagueur

Revendications

Le street art, qui est plus chic semble-t-il que «art de rue», fait appel à diverses techniques: charbon, craie, pinceau, bombe, pochoir, collage. Les sujets sont également variés, embrassant des revendications tour à tour ethniques, politiques ou sociales.

Si le mur n’est pas vierge, le tagueur le recouvre et dénature ce qui existait avant lui. À ce titre, il est doublement incohérent. «Il vandalise celui dont il prétend être le frère – et qu’il fait disparaître par la violence de son trait sans appel –, et il s’approprie ce contre quoi il se pique de s’insurger: la propriété.»

Entre le mur déjà signé et le tagueur revendicateur, c’est la guerre. Armé de sa bombe, il détruit ce qui la précédé. À noter que ce constat vaut aussi pour tous ceux qui gribouillent, grattent, rognent, signes et détériorent les monuments historiques et les vestiges anciens: Colisée de Rome, Parthénon d’Athènes, pyramides d’Égypte ou du Mexique.

Le tagueur détruit

Laurent Chabin clame haut et fort que le tagueur est un faussaire, voire un assassin. En choisissant de taguer une surface qui a déjà été peinte, il est de facto un voleur. L’œuvre qu’il recouvre est perdue à jamais. Même le nettoyage du mur n’en restituera rien.

L’auteur se penche d’ailleurs sur les coûts liés au nettoyage des tags. En 2021, selon La Presse, ils s’élevaient entre 45 000 $ et 500 000 $ par arrondissement montréalais. Le coût annuel du nettoyage du métro de New York était estimé, il y a quelques années, à une cinquantaine de millions de dollars (à peu près la même somme à Paris).