Étudiants étrangers: les établissements francophones encaissent le recul

Les récents chiffres du ministère de l’Immigration (IRCC) font état d’une forte diminution du nombre d’étudiants étrangers sur les bancs des établissements postsecondaires francophones, après les resserrements successifs des règles sur l’immigration temporaire.

Entre 2024 et 2026, le nombre d’étudiants étrangers a diminué de 20% à l’Université bilingue Saint-Paul, à Ottawa. Selon le recteur, Louis Patrick Leroux, cela génère un manque de revenu, «en partie compensé par la hausse des admissions d’étudiants canadiens».

Répercussions sur «tout»

Cette baisse d’étudiants étrangers se répercute sur «tout», continue le recteur, notamment l’opérationnel et l’organisation des cours.

Au total à l’année, l’établissement accueille quelque 1100 étudiants, étrangers et Canadiens confondus.

Le recteur affirme que cette année 2026-2027 marque la «plus grosse différence»: une diminution de 52% par rapport à l’année précédente, avec au total 249 étudiants étrangers inscrits cette année, dont 127 francophones.