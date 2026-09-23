Étudiants étrangers: les établissements francophones encaissent le recul

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Des étudiants à l'Université de l'Ontario français, à Toronto. Photo: archives, l-express.ca
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Publié 23/09/2026 par Inès Lombardo

Les récents chiffres du ministère de l’Immigration (IRCC) font état d’une forte diminution du nombre d’étudiants étrangers sur les bancs des établissements postsecondaires francophones, après les resserrements successifs des règles sur l’immigration temporaire.

Entre 2024 et 2026, le nombre d’étudiants étrangers a diminué de 20% à l’Université bilingue Saint-Paul, à Ottawa. Selon le recteur, Louis Patrick Leroux, cela génère un manque de revenu, «en partie compensé par la hausse des admissions d’étudiants canadiens».

Répercussions sur «tout»

Cette baisse d’étudiants étrangers se répercute sur «tout», continue le recteur, notamment l’opérationnel et l’organisation des cours.

étudiants étrangers
Louis Patrick Leroux. Photo: courtoisie Université Saint-Paul

Au total à l’année, l’établissement accueille quelque 1100 étudiants, étrangers et Canadiens confondus.

Le recteur affirme que cette année 2026-2027 marque la «plus grosse différence»: une diminution de 52% par rapport à l’année précédente, avec au total 249 étudiants étrangers inscrits cette année, dont 127 francophones.

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«C’est 35% de moins que l’année dernière pour les étudiants étrangers francophones», déplore-t-il.

Une bonne partie de ces étudiants viennent du Congo et du Rwanda. Le virus Ebola et la guerre en République démocratique du Congo ont sans doute contribué à cette baisse, d’après lui.

Baisse de l’immigration temporaire au Canada

Depuis son élection au printemps 2025, le premier ministre Carney vise une réduction de l’immigration temporaire pour «réduire la pression», notamment un nombre d’étudiants internationaux en deçà des 5% de la population canadienne.

En 2024, lors de la mise à jour annuelle du plan d’immigration fédéral, le gouvernement Trudeau avait déjà réduit l’immigration.

Compensation

À l’instar de l’Université Saint-Paul, le collège La Cité, à Ottawa, a aussi connu une baisse du nombre d’étudiants étrangers: de 22% entre 2024 et 2025, puis de 8% entre 2025 et 2026.

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Mais l’établissement a réussi à équilibrer son budget en enregistrant une «importante augmentation des inscriptions d’étudiants canadiens au cours de la même période», écrit Emy Lafortune, conseillère en communications et en relations publiques à La Cité.

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) s’inscrit dans le même sillage: une perte de 80 étudiants en 2025 sur les 1187 étudiants étrangers accueillis en 2024, tous campus confondus, compensée par une hausse de pratiquement le même nombre d’étudiants canadiens.

étudiants étrangers
À l’échelle canadienne en 2024, le ministère de l’Immigration recensait plus de 35 800 étudiants étrangers sur les bancs des universités et établissements postsecondaires canadiens. Deux ans plus tard, ils étaient 14 000. Source: IRCC

«Lourds» processus pour les universités

L’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, connaît elle aussi une baisse du nombre d’étudiants titulaires d’un visa d’études à temps plein. Ils étaient 146 au 1er octobre 2024, un an plus tard, ils ne sont plus que 114.

«L’Université Sainte-Anne est certainement affectée par cette baisse puisque non seulement cela représente moins de revenus, mais aussi moins de main-d’œuvre francophone pour l’Acadie de la Nouvelle-Écosse. […] Plusieurs de nos diplômés s’installent en Nouvelle-Écosse après leurs études et contribuent à nos communautés», affirme par courriel à Francopresse la directrice des communications et des affaires publiques de l’établissement, Rachelle LeBlanc.

Elle pointe aussi le processus d’admission, devenu plus lourd et plus long pour les étudiants étrangers, notamment «depuis le plafonnement imposé par IRCC».

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«Aucune université en Nouvelle-Écosse n’utilise ses lettres d’attestation provinciales (LAP), et l’Université Sainte-Anne a du mal à utiliser la totalité des lettres d’attestation qui nous sont assignées dans le cadre du Programme pilote pour les étudiantes dans les communautés francophones en situation minoritaire (PPECFSM).»

UOF, Université de l'Ontario français
À Toronto, l’UOF vient de franchir le cap des 1 000 étudiants, malgré la diminution des étudiants étrangers.

«Réputation entachée» à l’international

«La réputation du Canada comme destination pour poursuivre des études supérieures n’est plus ce qu’elle était, sans compter que c’est très difficile pour les étudiants provenant de l’Afrique subsaharienne qui n’ont pas accès à une ambassade canadienne de se procurer les documents nécessaires», affirme Rachelle LeBlanc.

Le recteur de l’Université Saint-Paul, à Ottawa, va dans le même sens: selon lui, la réputation de l’établissement est «entachée» à l’international par la réduction du nombre de visas, ce qu’il déplore, dans un contexte de repositionnement sur la scène internationale.

«Ça peut coûter jusqu’à 36 000 $ d’étudier pour une année en Ontario. Les étudiants de l’international paient trois fois plus cher que les étudiants domestiques parce qu’ils sont non subventionnés par l’État. À la maîtrise de leur doctorat, c’est quatre fois plus cher. Donc, il faut toujours compenser la perte de revenus par trois ou quatre étudiants canadiens.»

«Nous étions un pays attirant, mais maintenant, ça coute très cher d’étudier en Ontario lorsqu’on est étranger», enchaîne Louis Patrick Leroux.

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Selon les établissements, les coûts d’inscription pour les étrangers sont deux à trois fois plus chers que pour les étudiants canadiens.

Nuance, mais petite alerte

Selon Louis Patrick Leroux, l’Université Saint-Paul n’est pas dans une situation dramatique. «Mais avec le temps, ça peut le devenir, dans la mesure où ça fait quand même trois automnes qu’on est sous le nouveau régime de l’IRCC qui a restreint largement les inscriptions.»

«Un étudiant qui n’entre pas cette année, on le perd pour 4 à 6 ans. Je ne sonne pas l’alarme à l’instant, mais je sais qu’il faut compenser avec une gestion des plus serrées.»

Conséquence et nouvel objectif pour l’établissement : attirer davantage des étudiants canadiens. «C’est navrant, car on a tout de même une réputation internationale. […] On est à l’époque où il faut transcender les frontières. On a besoin de ces étudiants.»

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