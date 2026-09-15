Quatrième rentrée du Collège Boréal dans le quartier de la Distillerie

Autour de 350 étudiants ont fait leur rentrée au campus torontois du Collège Boréal dans le quartier de la distillerie en ce début de septembre. Le campus a déménagé à la Distillerie en 2023.

Environ 2000 autres sont inscrits au campus principal de Sudbury et dans les autres plus petits campus et centres d’accès à travers la province.

Au moment de diffuser, on ne voulait pas fournir de chiffres précis parce que «d’autres étudiants continuent de s’inscrire, essentiellement venant de l’international».