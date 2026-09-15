Quatrième rentrée du Collège Boréal dans le quartier de la Distillerie

Rentrée Collège Boréal
Jour de la rentrée de septembre 2026 au Collège Boréal à Toronto. Photos: courtoisie
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Publié 15/09/2026 par l-express.ca

Autour de 350 étudiants ont fait leur rentrée au campus torontois du Collège Boréal dans le quartier de la distillerie en ce début de septembre. Le campus a déménagé à la Distillerie en 2023.

Environ 2000 autres sont inscrits au campus principal de Sudbury et dans les autres plus petits campus et centres d’accès à travers la province.

Au moment de diffuser, on ne voulait pas fournir de chiffres précis parce que «d’autres étudiants continuent de s’inscrire, essentiellement venant de l’international».

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Au centre: le nouveau directeur du campus torontois du Collège Boréal, Jean-François L’Heureux, avec des membres de son équipe. À gauche: Carole Nkoa, vice-présidente régionale.

L’établissement postsecondaire, dirigé par Daniel Giroux, a nommé récemment Jean-François L’Heureux à la tête du campus de Toronto. C’est la nouveauté de la rentrée.

À Toronto, le Collège Boréal propose des programmes universitaires (Baccalauréats) en administration des affaires et sciences infirmières, en plus de ses programmes collégiaux en commerce, finances et administration, génie et technologie, services communautaires et sociaux, ainsi que ses programmes menant à des carrières en santé.

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