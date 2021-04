Droite

La liste «La droite, moderne, unie, alliée au centre et aux forces du progrès» est menée par Jean-Pierre Boué, membre du parti français Les Républicains. Il fait valoir que c’est aussi le parti du président du Sénat en France, dont 12 membres sont élus par des délégués des 442 conseillers consulaires de tous les pays.

Jean-Pierre Boué a été restaurateur, mais il est surtout connu comme fondateur et président de l’organisation sportive Franco-Foot à Toronto. On le croise régulièrement, lui aussi, dans les activités communautaires francophones.

Écolo

Deux listes priorisent l’écologie: celle d’Olivier Giffaux «Europe, Écologie les Verts» (donc associée au parti politique français du même nom), et celle de Delphine Adenot-Owusu «Écologie, climat et développement durable, solidarité et citoyenneté: une liste non partisane».

M. Giffaux est instructeur de plongée sous-marine à Toronto. Sa liste comprend trois enseignants, un étudiant, une directrice de compte et… une horlogère!

Mme Adenot-Owusu est directrice exécutive de la Chambre de Commerce de l’Union européenne au Canada, à Toronto. On la trouve sur LinkedIn.