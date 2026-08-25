Décès d’Anne-Marie Couffin, première DG du Centre francophone de Toronto

Anne-Marie Couffin, première directrice générale du Centre francophone de Toronto il y a 50 ans, pendant une dizaine d’années, est décédée ce samedi 22 août «paisiblement», selon la famille: son mari Joël, leurs deux fils et deux petits-fils. Elle avait 84 ans.

Mme Couffin a aussi mené le COFTM (Conseil des organismes francophones du Toronto métropolitain), basé au Centre francophone, qui a rassemblé une vingtaine d’organismes avant d’être dissous parce que plusieurs de ses membres préféraient voler de leurs propres ailes.