Décès d’Anne-Marie Couffin, première DG du Centre francophone de Toronto

Anne-Marie Couffin
Anne-Marie Couffin a été la première directrice du Centre francophone de Toronto il y a 50 ans. La maison du 20 Lower Soadina abrite aujourd'hui quelques services du Centre francophone du Grand Toronto, dont le siège social est situé sur la rue Richmond Ouest et qui gère plusieurs points de services dans la métropole. Photos: archives l-express.ca
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Publié 25/08/2026 par François Bergeron

Anne-Marie Couffin, première directrice générale du Centre francophone de Toronto il y a 50 ans, pendant une dizaine d’années, est décédée ce samedi 22 août «paisiblement», selon la famille: son mari Joël, leurs deux fils et deux petits-fils. Elle avait 84 ans.

Mme Couffin a aussi mené le COFTM (Conseil des organismes francophones du Toronto métropolitain), basé au Centre francophone, qui a rassemblé une vingtaine d’organismes avant d’être dissous parce que plusieurs de ses membres préféraient voler de leurs propres ailes.

Claudia Lebeuf, qui a été administratrice du Théâtre du P’tit Bonheur, devenu le Théâtre français de Toronto, la connaît depuis les débuts du Centre francophone et du COFTM. Elle rappelle son «professionnalisme» et «son  tempérament réservé» qui lui a permis de naviguer dans les crises de croissance parfois houleuses de la francophonie torontoise.

«Une autre grande dame de la francophonie torontoise qui nous a quittés trop rapidement», dit-elle à l-express.ca.

Anne-Marie Couffin
Anne-Marie Couffin jouant au bridge chez Claudia Lebeuf (à droite). Photo: courtoisie

En 2004, le Centre francophone de Toronto a fusionné avec le Centre médico-social communautaire pour former le Centre francophone du Grand Toronto, dont le siège social est situé au 3e étage du 555 rue Richmond Ouest.

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Le CFGT gère aujourd’hui une dizaine de points de services à travers la métropole, dont celui du 20 avenue Lower Spadina, la petite maison historique du Centre francophone.

Pionnière

«C’est avec une grande tristesse que le Centre francophone du Grand Toronto a appris le décès d’Anne-Marie Couffin, figure marquante de la francophonie torontoise et première directrice générale de l’organisme à ses débuts», a commenté la PDG Estelle Duchon.

Centre francophone, Estelle Duchon
Estelle Duchon.

«Son engagement a contribué à poser les fondations d’une communauté francophone organisée, solidaire et capable de faire entendre sa voix à Toronto.»

«En réunissant les organismes, en favorisant les collaborations et en participant activement au développement de la vie communautaire francophone, Anne-Marie Couffin a fait partie de celles et ceux qui ont ouvert la voie aux générations qui ont suivi.»

À l’époque d’Anne-Marie Couffin, le Centre francophone opérait un café-crêperie et une galerie d’art. On y présentait aussi des pièces de théâtre et des concerts. Le Centre francophone du Grand Toronto a abandonné sa mission culturelle quand l’Alliance française de Toronto (sur Spadina au nord de Bloor), a ouvert sa salle de spectacle et sa galerie d’art, devenant le principal centre culturel francophone de la ville.

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Après avoir quitté la direction du Centre francophone, elle a été nommée coordonnatrice des services en français au Toronto District Health Council. De nos jours, le Centre francophone gère une clinique de santé, et une planification provinciale est du ressort du nouveau CPSSF.

Anne-Marie Couffin a également été membre du CEFCUT (Conseil des écoles françaises de la Communauté urbaine de Toronto), un projet-pilote de conseil scolaire géré par et pour les francophones, avant que le gouvernement provincial ne décide en 1998 de créer nos huit conseils scolaires catholiques et quatre conseils scolaires laïcs franco-ontariens, dont MonAvenir et Viamonde pour Toronto.

Plus tard, elle a aussi été présidente du Club Richelieu Trillium, le regroupement des femmes du Club Richelieu. Elle a appuyé la mission des Centres d’Accueil Héritage au centre-ville, pour les personnes âgées, et celle du Pavillon Omer Deslauriers, dans la résidence municipale Bendale Acres à Scarborough, pour les soins de longue durée.

Anne-Marie Couffin
Anne-Marie Couffin en 2018, présidente du Club Richelieu Trillium. Photo: courtoisie

Battante

Jean-Rock Boutin, le président de la FARFO (les aînés francophones de l’Ontario) a rencontré Anne-Marie Couffin quelques mois après son arrivée à Toronto en 1992. «Je travaillais alors au Centre des Pionniers, un des services offerts par les Centres d’accueil héritage, comme travailleur social et responsable des bénévoles.»

Jean-Rock Boutin, président de la FARFO
Jean-Rock Boutin.

«Je l’ai surtout connue comme coordonnatrice des services en français au Toronto District Health Council (le Conseil régional de santé de Toronto) où j’ai siégé pendant plusieurs années.»

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«Elle était une femme engagée, dévouée, une femme de communauté qui a beaucoup contribué au développement des institutions qui existent toujours aujourd’hui et qui se sont développées.»

«Elle était fière de sa langue et de sa culture française. Elle voulait la voir rayonner à Toronto et en Ontario. Je la remercie pour tout ce qu’elle m’a apporté dans mon parcours professionnel. Une modèle et une battante!»

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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