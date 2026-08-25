Décès d’Anne-Marie Couffin, première DG du Centre francophone de Toronto

Anne-Marie Couffin, première directrice générale du Centre francophone de Toronto il y a 50 ans, pendant une dizaine d’années, est décédée ce samedi 22 août «paisiblement», selon la famille: son mari Joël, leurs deux fils et deux petits-fils. Elle avait 84 ans.
Mme Couffin a aussi mené le COFTM (Conseil des organismes francophones du Toronto métropolitain), basé au Centre francophone, qui a rassemblé une vingtaine d’organismes avant d’être dissous parce que plusieurs de ses membres préféraient voler de leurs propres ailes.
Claudia Lebeuf, qui a été administratrice du Théâtre du P’tit Bonheur, devenu le Théâtre français de Toronto, la connaît depuis les débuts du Centre francophone et du COFTM. Elle rappelle son «professionnalisme» et «son tempérament réservé» qui lui a permis de naviguer dans les crises de croissance parfois houleuses de la francophonie torontoise.
«Une autre grande dame de la francophonie torontoise qui nous a quittés trop rapidement», dit-elle à l-express.ca.
En 2004, le Centre francophone de Toronto a fusionné avec le Centre médico-social communautaire pour former le Centre francophone du Grand Toronto, dont le siège social est situé au 3e étage du 555 rue Richmond Ouest.