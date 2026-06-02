59e saison du Théâtre français de Toronto: haro sur le conformisme!

Vous pensiez que le Théâtre français de Toronto (TfT) ne pouvait pas faire plus «woke» que pendant sa dernière saison où il s’est intéressé à la soeur de Shakespeare, à une reine africaine et à des servantes chinoises?

Détrompez-vous! Sa 59e saison de cinq pièces grand public et un spectacle jeunesse, à l’affiche d’octobre 2026 à mai 2027, s’attaquera au conformisme, au mythe de la famille parfaite, ou encore à notre perception de la beauté.

«Le TfT transforme sa scène en un espace de résistance et de renaissance, célébrant les voix qui osent s’affranchir des cadres imposés pour affirmer leur singularité», annoncent la directrice artistique Karine Ricard et le directeur administratif Ghislain Caron.

«Cette saison, chaque spectacle se transforme en un appel vibrant à penser autrement, à désobéir joyeusement, et à créer en toute liberté.»

À défaut de gérer sa propre salle – un dossier chaud cette année – le TfT accueillera son public dans trois lieux: son traditionnel Berkeley Street Theatre, le Buddies in Bad Times Theatre de la communauté LGBTQ, et le Nancy & Ed Jackman Performance Centre de la rue Yonge au Nord de Bloor.