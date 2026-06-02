59e saison du Théâtre français de Toronto: haro sur le conformisme!

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L'affiche de la 59e saison du Théâtre française de Toronto, créée par Natalia Dlugosz.
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Publié 02/06/2026 par François Bergeron

Vous pensiez que le Théâtre français de Toronto (TfT) ne pouvait pas faire plus «woke» que pendant sa dernière saison où il s’est intéressé à la soeur de Shakespeare, à une reine africaine et à des servantes chinoises?

Détrompez-vous! Sa 59e saison de cinq pièces grand public et un spectacle jeunesse, à l’affiche d’octobre 2026 à mai 2027, s’attaquera au conformisme, au mythe de la famille parfaite, ou encore à notre perception de la beauté.

«Le TfT transforme sa scène en un espace de résistance et de renaissance, célébrant les voix qui osent s’affranchir des cadres imposés pour affirmer leur singularité», annoncent la directrice artistique Karine Ricard et le directeur administratif Ghislain Caron.

«Cette saison, chaque spectacle se transforme en un appel vibrant à penser autrement, à désobéir joyeusement, et à créer en toute liberté.»

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La co-directrice générale et directrice artistique Karine Ricard, avec le do-directeur général et directeur administratif Ghislain Caron. Photo: Mathieu Taillardas

À défaut de gérer sa propre salle – un dossier chaud cette année – le TfT accueillera son public dans trois lieux: son traditionnel Berkeley Street Theatre, le Buddies in Bad Times Theatre de la communauté LGBTQ, et le Nancy & Ed Jackman Performance Centre de la rue Yonge au Nord de Bloor.

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Voici un aperçu de la programmation 2026-27:

Rhinocéros

La pièce Rhinocéros, du maître de l’absurde Eugène Ionesco, ouvre la saison du 29 octobre au 8 novembre. Cette œuvre «interroge le pouvoir du conformisme et de l’adhésion des masses, avec une lecture contemporaine, particulièrement centrale dans le contexte actuel».

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Eugène Ionesco. Photo: Wikimedia Commons

Les Zinspiré·es 14

Du 26 novembre au 11 décembre, on pourra assister au résultat du 14e concours provincial Les Zinspiré·es chez nos élèves du secondaire. Cinq œuvres reflétant les préoccupations de nos ados auront été sélectionnées, encadrées et seront jouées par des professionnels.

Va falloir toujours toujours

Prévue du 10 au 13 février 2027, le spectacle jeunesse Va falloir toujours toujours promet un mélange des genres. Entre comédie, danse et théâtre, cette œuvre d’Érika Tremblay-Roy et Christophe Garcia questionne l’idéal de la famille «parfaite» dans une ambiance ludique.

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Va falloir toujours toujours. Photo: Théâtre de la Ville

Os

Os, un spectacle de Vincent Leblanc-Beaudoin, à voir du 24 au 27 février, combine lui aussi plusieurs disciplines artistiques. Il présente cinq destins liés à travers le théâtre physique, la poésie, la marionnette et la projection.

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Dimanche à Sodome

Les 8, 9 et 10 avril, Dimanche à Sodome, de Jordan Tannahill, sera proposée au Buddies in Bad Times Theatre. Élu meilleur spectacle par l’Association québécoise des critiques de théâtre, cette oeuvre se concentre sur le personnage biblique de la femme de Lot, changée en statue de sel pour avoir désobéi à Dieu. On propose ici, bien sûr, «une relecture contemporaine de son histoire».

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Lot et ses filles échappent à la destruction de Sodome. Mais sa femme est changée en statue de sel pour s’être retournée et avoir regardé. Photo: Murale à Palerme, Wilimedia Commons

Le Téton Tardif

Le TfT a de la suite dans les idées. Sa 58e saison se terminait récemment avec Angle mort, la performance de Stéphanie Morin-Robert avec son oeil de verre. Sa 59e saison se terminera avec Le Téton Tardif, les 27, 28 et 29 mai, une création de Caroline Raynaud qui sera elle aussi seule en scène et parlera notamment de ses seins.

Le TfT en Guyane

Ce n’est pas une première, mais c’est rare: le TfT va dépasser les frontières de Toronto en novembre 2026. Il participe à la coproduction Les Sentinelles, présentée au festival PASS en Guyane française. La pièce d’Olivier Sylvestre imagine la création d’un forum féministe en ligne devant servir de rempart contre la cyberintimidation.

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Olivier Sylvestre.

Abonnement

Le guichet en ligne du TfT ouvre le 1er septembre pour chacun des spectacles de sa 59e saison.

On peut toutefois déjà s’abonner à toute la saison, pour économiser jusqu’à 40% sur le prix des billets simples (65 $). Le TfT accorde aussi à ses abonnés la flexibilité de modifier ses dates sans frais.

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Des formules 3, 4 ou 5 spectacles grand public sont offerts de 144 à 180 $ pour les 30 à 65 ans, et de 120 à 150 $ pour les 65 ans et plus.

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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