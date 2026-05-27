Angle Mort au Théâtre français de Toronto: ouvrez l’oeil, mais le bon…

Angle mort
Une projection de Stéphanie Morin-Robert sur scène dans sa pièce Angle mort. Photos: Théâtre français de Toronto
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Publié 27/05/2026 par Anna Vigne

Angle Mort, un seul-en-scène de la comédienne Stéphanie Morin-Robert, est présenté par le Théâtre français de Toronto les 28, 29 et 30 mai au théâtre de la rue Berkeley.

La comédienne aborde son parcours personnel, marqué par le développement d’une tumeur maligne de la rétine à l’âge de deux ans, entraînant l’ablation de son œil gauche, remplacé par un œil de verre.

Elle aborde ce récit intime d’un handicap avec légèreté et autodérision à travers les souvenirs de son enfance dans le Nord de l’Ontario. Stéphanie Morin-Robert, originaire de Timmins, est une artiste aux nombreuses casquettes, à mi-chemin entre le théâtre, la danse et la mise en scène.

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Stéphanie Morin-Robert.
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Stéphanie Morin-Robert.
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Stéphanie Morin-Robert.

Elle a commencé très jeune dans les arts de la scène à Timmins, puis s’est lancé dans un cursus en danse à Drummondville. À l’Université Concordia à Montréal, elle a diversifié ses capacités artistiques.

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Entre souvenirs personnel et familial autour de l’acceptation de soi, la comédienne sait jongler entre humour et témoignage touchant.

Angle mort propose une diversité dans sa mise en scène qui enrichit le spectacle, entre projection vidéo, danse contemporaine et même marionnette.

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