Angle Mort au Théâtre français de Toronto: ouvrez l’oeil, mais le bon…

Angle Mort, un seul-en-scène de la comédienne Stéphanie Morin-Robert, est présenté par le Théâtre français de Toronto les 28, 29 et 30 mai au théâtre de la rue Berkeley.

La comédienne aborde son parcours personnel, marqué par le développement d’une tumeur maligne de la rétine à l’âge de deux ans, entraînant l’ablation de son œil gauche, remplacé par un œil de verre.

Elle aborde ce récit intime d’un handicap avec légèreté et autodérision à travers les souvenirs de son enfance dans le Nord de l’Ontario. Stéphanie Morin-Robert, originaire de Timmins, est une artiste aux nombreuses casquettes, à mi-chemin entre le théâtre, la danse et la mise en scène.

Elle a commencé très jeune dans les arts de la scène à Timmins, puis s’est lancé dans un cursus en danse à Drummondville. À l’Université Concordia à Montréal, elle a diversifié ses capacités artistiques.