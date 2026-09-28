Compétition GENIAL 2026: la modélisation 3D rafle la mise

Le campus Glendon de l’Université York accueillait, le 24 septembre, la Compétition d’entrepreneuriat étudiant de GENIAL, commanditée par Desjardins. Une soirée où l’on a mesuré ce que pèse une idée le jour où elle doit se chiffrer.

La salle a parlé, le jury a suivi. Nathan Bawa, étudiant au baccalauréat en études internationales au Collège Glendon, repart avec le prix du public et le premier prix de 2 000 $. Son projet, Arkiteks Studios, propose de la modélisation 3D aux architectes, rénovateurs et promoteurs immobiliers.

Un deuxième prix de 1 000 $ revient à Chelsea Maravilla et son projet French or Friends, «le français de tous les coins du monde». L’outil permet de taper un texte, de choisir un accent et de l’entendre aussitôt.

Anika Vats et Kayla Lin décrochent le troisième prix de 500 $ avec EEVA Smart Cleanup, un robot qui ramasse les déchets des espaces publics et en rend compte aux villes.

Dans une entrevue accordée à l-express.ca, le lauréat détaille la suite. «D’abord je dois me reposer, parce que ça fait pas mal de temps que je prépare cette présentation.»