Les Torontois bilingues toucheraient des salaires 50% plus élevés que la moyenne

Parler français en Ontario en général et à Toronto en particulier peut rapporter gros. C’est ce qui ressort, entre autres, de la troisième édition de la Journée de la célébration de la recherche organisée le 6 mars à L’Université de l’Ontario français (UOF).

Cette journée a réuni une grande partie des enseignants-chercheurs de l’UOF. Et pour cause, l’objectif affiché est de faire rayonner la recherche au sein de cette université tout en créant un espace intramuros propice à l’échange, comme l’explique Béatrice Lego, coordinatrice du Service à la recherche à l’UOF:

«Initialement, l’idée derrière cette journée était de créer un sentiment de cohésion entre nos chercheurs, car en tant que jeune université, notre rôle est aussi de s’assurer que les chercheurs ont un milieu intellectuel adéquat pour échanger leurs idées.»

«Puis, le temps passant, on a voulu mettre de l’avant les différentes thématiques et projets de recherche qui peuvent avoir lieu à l’UOF dans un but de partage du savoir et de la connaissance, mais aussi pour montrer à la communauté francophone que l’UOF s’intéresse à elle.»

Une cartographie francophone pour Toronto

Par ailleurs, à mesure que la francophonie torontoise grandit, une question demeure: comment rendre visible ce qui existe déjà? À l’UOF, certains chercheurs tentent d’y répondre en cartographiant les ressources francophones de la métropole.