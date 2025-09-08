L’initiative GENIAL de Glendon aide un diplômé à canaliser sa passion pour le sport

Nolan Karuta, diplômé de Glendon, entraîneur de soccer et entrepreneur, a joué au niveau semi-pro. Photos: Instagram
Publié 08/09/2025

Ancien joueur semi-professionnel, un diplômé du campus Glendon de l’Université York devenu entraîneur dirige aujourd’hui une académie de soccer pour jeunes joueurs grâce à l’incubateur d’entreprises GENIAL.

Nolan Karuta sait que le succès au soccer ne se résume pas aux compétences fondamentales, au jeu de jambes et aux passes. Il faut également être doté du bon état d’esprit et être passionné par ce sport. Il en va de même pour le monde des affaires.

Nolan, qui a obtenu en 2023 un diplôme bilingue en économie et commerce au campus Glendon de l’Université York, ne manque pas de passion. «J’ai joué au soccer toute ma vie en m’arrêtant seulement pendant quelques années», explique-t-il. «Je m’y suis remis lorsque je suis arrivé à l’Université York, qui avait la réputation d’avoir le meilleur programme de soccer au Canada. Je me suis entraîné et j’ai joué en semi-professionnel pendant environ sept ans.»

Nolan Karuta, l’entrepreneur.

Sport et entrepreneuriat

Sa passion pour le soccer s’ajoutait à un fort esprit d’entreprise. Nolan avait en effet en tête de nombreux concepts d’entreprises comme la prévention du vol de colis laissés à la porte d’entrée ou l’impression sur demande. «J’ai toujours été animé par l’esprit d’entreprise. J’ai toujours été prêt à faire un saut dans l’inconnu», déclare Nolan.

Cependant, ce n’est qu’après l’obtention de son diplôme qu’il a découvert quel type d’entreprise correspondait le mieux à ses compétences, à ses atouts et à son précieux réseau.

Il a rejoint l’incubateur entrepreneurial de l’initiative Glendon ENtrepreneuriat et Innovation À L’international (GENIAL) sur la suggestion d’Angelo Dossou-Yovo, professeur agrégé de gestion et d’entrepreneuriat à Glendon, et a pu canaliser sa passion. «Je pense que GENIAL est un excellent programme, quelque chose de vraiment unique», affirme Nolan.

Le prof Angelo Dossou-Yovo, fondateur de l’incubateur GENIAL. Photo: Glendon

Découverte de possibilités commerciales

M. Dossou-Yovo, qui a développé l’initiative en 2017, renchérit: «à ma connaissance, c’est le seul incubateur d’entreprises en Ontario axé sur le processus de découverte de possibilités commerciales. De plus, nous nous démarquons en offrant un programme bilingue, français et anglais.»

«Les participant·e·s ne doivent pas se contenter d’élaborer un modèle d’entreprise. Dès le début, il faut s’assurer de se lancer dans la bonne activité, car c’est inutile d’élaborer un modèle commercial pour une jeune entreprise qui ne parviendrait pas à s’imposer sur le marché ou qui finirait par disparaître en un à trois ans.»

Durant ce processus, Nolan s’est vite rendu compte qu’il avait tout avantage à lancer une entreprise fondée sur ses connaissances poussées, son expérience et ses compétences en matière de pratique, d’enseignement et d’entraînement du soccer.

L’idée de la Karuta Futbol Academy a donc germé: elle forme de jeunes en anglais et en français tout en mettant l’accent sur les fondements techniques et l’intelligence défensive, un ensemble de compétences qui, selon lui, est souvent négligé dans le soccer canadien de base.

GENIAL renforce la résilience

«Cela semble naturel avec le recul, mais il m’a fallu du temps pour m’en rendre compte. J’avais un réseau solide dans le domaine du soccer. J’avais été joueur et entraîneur et vers la fin de ma carrière semi-professionnelle, j’avais côtoyé un ancien joueur d’Arsenal. Je me suis dit que j’en étais capable.»

«Sans l’initiative GENIAL, je ne crois pas que j’aurais eu autant d’assurance. GENIAL renforce la résilience et fournit un système de soutien», ajoute Nolan.

Avec plus d’une décennie à son actif en tant qu’entraîneur, il continue d’être sollicité par des joueurs professionnels, notamment lors des camps d’été du FC Bayern de Munich. Il a voyagé avec les joueurs pendant quatre semaines et a suivi leur philosophie sous la houlette de Christopher Loch, l’entraîneur de l’équipe mondiale du Bayern.

Nolan Karuta (en rouge) menant une formation de la Karuta Futbol Academy.

Passeport de compétences entrepreneuriales

Angelo Dossou-Yovo confirme que Nolan avait plusieurs idées initiales, mais que cette dernière «correspondait vraiment à sa passion et qu’elle témoigne de l’utilité de l’initiative GENIAL».

«Nous essayons de créer un état d’esprit entrepreneurial en nous concentrant sur les premières étapes du cycle de vie d’une entreprise. Nous examinons les moyens de définir et de développer des possibilités commerciales». Cela commence par la résolution de problèmes et l’apprentissage de la manière de découvrir et de cerner les plus viables.

«Nous aidons les entrepreneurs potentiels et les personnes qui s’intéressent à l’entrepreneuriat à développer des compétences dans ce domaine», ajoute-t-il.

Dans le cadre de l’initiative bilingue GENIAL, un programme de passeport de compétences entrepreneuriales d’une durée de 15 semaines a récemment commencé à proposer des modules aux professionnels. Une fois qu’ils ont terminé tous les modules, les participant·e·s reçoivent un badge numérique.

L’initiative s’est développée et accueille maintenant des étudiant·e·s francophones d’autres universités et collèges.

Recherche sur l’entrepreneuriat et l’innovation

Un programme de recherche sur l’entrepreneuriat et l’innovation au sein de GENIAL est en train de mettre au point une plateforme de production participative pour aider à tester les idées commerciales, ce qui pourrait fonctionner ou non, et quelles sont les possibilités. C’est particulièrement utile pour les participant·e·s qui n’ont pas d’expérience et de connaissances approfondies dans le domaine d’entreprise qui les intéresse.

Par ailleurs, un concours annuel de l’entrepreneuriat étudiant donne la chance aux étudiantes et étudiants de présenter leurs concepts, d’apprendre à communiquer la valeur de leur entreprise à des partenaires potentiels et, avec un peu de chance, d’obtenir un financement de départ pour lancer et développer leur entreprise.

L’année dernière, Nolan a remporté la deuxième place du concours et le prix du choix du public.

Nolan Karuta à l’oeuvre à la Karuta Futbol Academy.

Don de Desjardins

Le concours de cette année, qui aura lieu le 2 octobre, est de nouveau présenté par GENIAL et le Groupe financier Desjardins, qui a fait un don à cette initiative et à une autre initiative pour les femmes entrepreneures, ELLA de YSpace, en vue de leur expansion.

Ce don a permis non seulement de répondre aux besoins en infrastructure de l’incubateur GENIAL et de son programme Passeport Compétences Entrepreneuriales (PCE), mais aussi de fournir des ressources pour la composante d’éducation expérientielle des cours, notamment pour la création d’entreprises à vocation sociale, ainsi que pour le cours sur les projets d’entrepreneuriat.

Par ailleurs, il a permis d’ajouter d’autres modules au programme PCE et de fournir un financement de départ aux étudiant⸱e⸱s entrepreneur⸱e⸱s.

Bientôt plusieurs centres d’activités

La vision d’avenir de la Karuta Futbol Academy est de s’agrandir et d’avoir une affiliation à but non lucratif afin d’organiser des parties communautaires improvisées, des cliniques sans inscription préalable et de proposer des formations de haut niveau à des prix plus abordables.

Nolan aimerait avoir plusieurs centres d’activités (North York, région de York, Durham, centre-ville de Toronto) dans le cadre d’un modèle de franchise d’ici 2026-2027.

Il continue de se référer à ce qu’il a appris grâce à GENIAL pour développer son académie en formant un nombre croissant de joueurs âgés de 10 à 16 ans.

Au-delà du niveau de compétence, Nolan Karuta cherche à savoir si les jeunes de l’académie sont capables d’apprendre. «Puis-je leur faire aimer le jeu et les aider à devenir de meilleures personnes?» C’est le plus important. Pour le reste, il peut les entraîner. En fait, il adore travailler avec certains des enfants en difficulté et les aider à développer, non seulement leur jeu de jambes, mais aussi leur personnalité d’athlète.

«Avec les plus jeunes, l’accent est davantage mis sur l’élaboration des compétences. Mais à mesure qu’ils grandissent, cela évolue et l’accent est davantage mis sur l’état d’esprit et l’intelligence de jeu. Il est essentiel d’avoir le bon état d’esprit pour réussir.»

