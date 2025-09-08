L’initiative GENIAL de Glendon aide un diplômé à canaliser sa passion pour le sport

Ancien joueur semi-professionnel, un diplômé du campus Glendon de l’Université York devenu entraîneur dirige aujourd’hui une académie de soccer pour jeunes joueurs grâce à l’incubateur d’entreprises GENIAL.

Nolan Karuta sait que le succès au soccer ne se résume pas aux compétences fondamentales, au jeu de jambes et aux passes. Il faut également être doté du bon état d’esprit et être passionné par ce sport. Il en va de même pour le monde des affaires.

Nolan, qui a obtenu en 2023 un diplôme bilingue en économie et commerce au campus Glendon de l’Université York, ne manque pas de passion. «J’ai joué au soccer toute ma vie en m’arrêtant seulement pendant quelques années», explique-t-il. «Je m’y suis remis lorsque je suis arrivé à l’Université York, qui avait la réputation d’avoir le meilleur programme de soccer au Canada. Je me suis entraîné et j’ai joué en semi-professionnel pendant environ sept ans.»

Sport et entrepreneuriat

Sa passion pour le soccer s’ajoutait à un fort esprit d’entreprise. Nolan avait en effet en tête de nombreux concepts d’entreprises comme la prévention du vol de colis laissés à la porte d’entrée ou l’impression sur demande. «J’ai toujours été animé par l’esprit d’entreprise. J’ai toujours été prêt à faire un saut dans l’inconnu», déclare Nolan.

Cependant, ce n’est qu’après l’obtention de son diplôme qu’il a découvert quel type d’entreprise correspondait le mieux à ses compétences, à ses atouts et à son précieux réseau.