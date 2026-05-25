Le projet de relocalisation du Collège Glendon à l’Université York soumis à examen

Selon une proposition actuellement à l’étude faite par la discrète vice-présidente aux affaires académiques par intérim de l’Université York, Laina Bay-Cheng, l’institution envisagerait de rapatrier sur son campus principal de la rue Keele les programmes et les services de son campus bilingue Glendon, et ce tout en mettant fin au statut facultaire de ce dernier.

Les grandes lignes de ce projet ont été présentées le 20 mai au principal intéressé, le Conseil de la Faculté de Glendon. Une rencontre hermétique d’où aucune information n’a filtré. Néanmoins, le porte-parole de la présidence de l’Université York, Yanni Dagonas, assure à l-express.ca que la proposition a bel et bien été soumise pour examen.

«La proposition doit d’abord être étudiée et développée suivant un processus de consultation et de collaboration avec les collègues de Glendon et d’autres instances pertinentes, comme les étudiants, le personnel non enseignant et les diplômés.»

Statu quo maintenu en cas de rejet

Toutefois, à en croire Yanni Dagonas, il ne s’agit pas là d’une obligation, mais d’une proposition qui nécessite l’approbation du Conseil de la Faculté de Glendon pour qu’elle soit appliquée.

«Si la proposition ne reçoit pas le soutien des collègues, Glendon continuera de fonctionner comme il le fait actuellement, tandis que nous continuerons à chercher d’autres moyens de compenser à la baisse des inscriptions et au déficit croissant, tout en remplissant notre mandat bilingue. D’autres propositions sont les bienvenues et seront effectives quant à leur viabilité.»