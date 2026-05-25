Le projet de relocalisation du Collège Glendon à l’Université York soumis à examen

Déménagement du Collège Glendon à l'Université York.
L'Université York semble déterminée à intégrer son petit Collège Glendon (1 400 étudiants) dans son grand campus Keele (50 000 étudiants). Photo: Université York.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 25/05/2026 par Soufiane Chakkouche

Selon une proposition actuellement à l’étude faite par la discrète vice-présidente aux affaires académiques par intérim de l’Université York, Laina Bay-Cheng, l’institution envisagerait de rapatrier sur son campus principal de la rue Keele les programmes et les services de son campus bilingue Glendon, et ce tout en mettant fin au statut facultaire de ce dernier.

Les grandes lignes de ce projet ont été présentées le 20 mai au principal intéressé, le Conseil de la Faculté de Glendon. Une rencontre hermétique d’où aucune information n’a filtré. Néanmoins, le porte-parole de la présidence de l’Université York, Yanni Dagonas, assure à l-express.ca que la proposition a bel et bien été soumise pour examen.

«La proposition doit d’abord être étudiée et développée suivant un processus de consultation et de collaboration avec les collègues de Glendon et d’autres instances pertinentes, comme les étudiants, le personnel non enseignant et les diplômés.»

campus de glendon
Le campus bilingue Glendon, de l’Université York, est situé au 2275 Bayview, à la hauteur de Lawrence. Photo: Glendon

Statu quo maintenu en cas de rejet  

Toutefois, à en croire Yanni Dagonas, il ne s’agit pas là d’une obligation, mais d’une proposition qui nécessite l’approbation du Conseil de la Faculté de Glendon pour qu’elle soit appliquée.

«Si la proposition ne reçoit pas le soutien des collègues, Glendon continuera de fonctionner comme il le fait actuellement, tandis que nous continuerons à chercher d’autres moyens de compenser à la baisse des inscriptions et au déficit croissant, tout en remplissant notre mandat bilingue. D’autres propositions sont les bienvenues et seront effectives quant à leur viabilité.»

Publicité

D’après les données publiées publiquement par l’Université York via la plateforme York U Quick Facts et rafraîchies le 13 mai dernier, le nombre d’étudiants de premier cycle du Collège Glendon est en chute libre, passant de 2314 pour l’année scolaire 2018-2019 à 1343 pour 2025-2026, soit une dégringolade de 42%, avec une baisse moyenne annuelle de 7,4%.

Le cercle vicieux des inscriptions

Le porte-parole de l’Université York va plus loin chronologiquement et évoque une baisse de plus de 50% des inscriptions au premier cycle à Glendon au cours de la dernière décennie: de plus de 2300 étudiants à moins de 1400.

L'Université York veut déménager le Collège York dans ses locaux.
Évolution du nombre des étudiants en premier cycle au Collège Glendon. Source: York U Quick-Facts.

«La baisse de revenus qui en découle a entraîné un déficit croissant, malgré les efforts importants déployés par la direction, le corps professoral et le personnel de Glendon pour réduire les dépenses», corrèle-t-il.

Or, «les difficultés financières de Glendon, y compris celles de l’Université dans son ensemble, entraînent des répercussions qui continuent de limiter la capacité de Glendon à accroître ses inscriptions», poursuit-il. Un serpent qui se mord la queue, en somme. 

Selon le communicant, l’austérité financière qui résulte de cette contraction budgétaire a des conséquences négatives sur le renouvellement du corps professoral, ainsi que sur l’entretien des infrastructures, sans compter la diminution de l’offre des services offerts et des cours enseignés.

Publicité

«L’effet démoralisant de cette situation prolongée, qui ne cesse de s’aggraver, est ouvertement reconnu par le corps professoral et le personnel», regrette-t-il. 

Raviver la mission francophone de l’Université York 

Cette proposition vise donc à motiver les troupes et surtout à optimiser l’utilisation des ressources disponibles, comme explique Yanni Dagonas: «Plutôt que de se concentrer uniquement sur Glendon, la proposition suggère une approche institutionnelle globale du mandat bilingue de l’Université York, qui vise à élargir l’accès à un enseignement de haute qualité en français et bilingue, tout en soutenant les efforts visant à réduire les chevauchements académiques et le manque de coordination entre les facultés.»

Le porte-parole énumère les avantages d’une telle relocalisation pour les étudiants. «Le campus Keele propose un éventail plus large de programmes, de services et de soutiens, notamment en matière de logement, de ressources pour le bien-être des étudiants. L’implantation du Collège Glendon sur le campus Keele permettra de rapprocher l’apprentissage francophone et bilingue, les services ainsi que la vie communautaire du lieu où la majorité des étudiants de York étudient déjà.»

À noter qu’environ 70% des étudiants francophones de l’Université York étudient déjà sur le campus Keele.

Glendon, Club canadien
Le principal de Glendon, Marco Fiola. Photo: archives l-express.ca

Des cours qui se chevauchent

Par ailleurs, le collège Glendon fait face à deux autres problématiques: la superposition des cours et un décalage structurel entre certaines unités académiques.

Publicité

«Un autre enjeu pour Glendon, qui n’est pas propre à ce campus, est le chevauchement des cours entre les programmes de différentes facultés. En plus de ce chevauchement, un décalage fondamental entre certaines facultés empêche souvent les étudiants de suivre des cours dans d’autres facultés afin de satisfaire aux exigences de leur programme», étaye Yanni Dagonas.

D’après ce dernier, les étudiants de Glendon sont particulièrement affectés par ce manque de coordination et par un accès limité aux cours dispensés à l’Université York, et ce dans la mesure où ils sont confrontés à une offre de cours réduite dans leur campus. De la sorte, pour les étudiants qui suivent des cours sur les deux campus, les déplacements et les conflits d’horaire représentent un casse-tête supplémentaire.

La balle est donc chez le Conseil de Glendon, même si la direction de York semble bien décidée à concrétiser ce projet.

Rappelons que le mandat de cinq ans du principal du Collège Glendon, Marco Fiola, vient d’être reconduit. Ce dernier n’a pas donné suite à nos sollicitations d’entrevue, à l’instar de plusieurs professeurs de Glendon contactés pour les besoins de cet article.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur