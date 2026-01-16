Ce que la francophonie canadienne retiendra de François Legault

Le passage de François Legault comme premier ministre du Québec aura été une période de rapprochement entre la seule province francophone du Canada et la francophonie canadienne. Son désir de protéger la langue française dépassait les frontières de la province, disent des francophones.

Le chef et cofondateur de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a annoncé ce mercredi 14 janvier qu’il quitterait son poste de chef et de premier ministre lorsque le parti aura choisi son remplaçant.

Son amour de la langue française a fait de lui un allié naturel, soutient la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), Liane Roy.

«Pour nous, toute personne qui s’occupe très bien de la langue française, c’est toujours un atout parce que ça rayonne toujours partout dans le reste du Canada», dit-elle en entrevue avec Francopresse.

Rapidement à la défense de la francophonie

À peine six semaines après l’élection de la CAQ à la tête du Québec, François Legault se porte à la défense de la francophonie ontarienne.