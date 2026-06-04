Casablanca et Toronto, l’écho de deux métropoles

À près de 7 000 kilomètres de Toronto, sur la côte atlantique de l’Afrique du Nord, s’étend Casablanca, la plus grande ville du Maroc et le principal moteur économique du royaume.

À première vue, tout semble opposer Casablanca et Toronto. L’une est bercée par les vents de l’Atlantique, l’autre borde les rives du lac Ontario. Pourtant, au-delà de la distance qui les sépare, les deux métropoles partagent plusieurs caractéristiques communes.

Pour plusieurs Casablancais qui choisissent de s’établir en Ontario, cette familiarité facilite l’intégration.

«Toronto me rappelle Casablanca à bien des égards», confie Selma, une immigrante marocaine. «On y retrouve la même énergie, la même diversité et ce sentiment que chacun peut y trouver sa place. Malgré la distance, je ne me sens pas complètement dépaysée.»

Cette proximité est également perceptible au sein de la communauté marocaine de la région torontoise. «Entre 25% et 30% des immigrants marocains à Toronto proviennent de la région métropolitaine du Grand Casablanca, ce qui signifie qu’il existe un lien fort entre les deux villes», souligne à l-express.ca Mohamed Benjelloun, président de l’Association marocaine de Toronto (AMDT).