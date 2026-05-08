Toronto accueille la nouvelle Chambre économique Maroc-Canada

La Chambre économique Maroc-Canada (CEMC), présidée par Faouzi Metouilli, a vu le jour le 29 avril à Toronto, soit un jour après l’annonce du gouvernement canadien exprimant son soutien au plan d’autonomie du Sahara occidental proposé par le Maroc.

«L’idée de créer cet organisme circulait déjà depuis 2017, lorsque j’étais président de l’Association marocaine de Toronto (AMDT), mais le projet a été retardé pendant plusieurs années », explique Faouzi Metouilli à l-express.ca.

«L’idée a mûri au fil des années. Selma et moi en avons ensuite discuté, et nous partagions cette même vision. Aujourd’hui, le projet est finalement lancé.»

La CEMC se définit comme un organisme à but non lucratif indépendant de toute institution gouvernementale canadienne ou marocaine.

«Il s’agit d’un organisme indépendant créé notamment pour répondre à des besoins en matière d’accompagnement des entrepreneurs des deux pays dans leurs démarches de développement et d’expansion», explique Selma Régragui, vice-présidente aux communications et aux relations internationales de la CEMC.