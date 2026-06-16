Records de candidatures pour le DELF à l’AFT

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Les lauréates des prix d’Excellence DELF 2026 avec les responsables et les invités de l'AFT. Photos: Soufiane Chakkouche, l-express.ca
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Publié 16/06/2026 par Soufiane Chakkouche

Effet Coupe du monde ou simple envie de se retrouver sous le soleil, contrairement à l’année précédente? Le théâtre Spadina de l’Alliance française de Toronto (AFT) n’affichait pas complet en ce samedi 13 juin pour la cérémonie de remise des prix d’excellence DELF (Diplôme d’études en langue française) récompensant les quatre majors de la promotion 2026.

B1 Junior, B1 Tout public, B2 Junior et B2 Tout public, ce sont les quatre catégories honorées lors de cette remise de prix. Pour la première, c’est Athena GAO qui a été sacrée meilleur candidate, alors que Larisa Kalai a remporté la B1 Tout public.

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La salle du théâtre Spadina de l’AFT lors de la cérémonie de remise des prix d’excellence DELF 2026.

Du côté des niveaux avancés, la lauréate du prix B2 Junior se nomme Julia Ochwat, tandis que Ted Fraser s’est vu décerner le prix DELF B2 Tout public.

Ces lauréats ont été sélectionnés pour l’excellence de leurs résultats parmi 1800 candidats inscrits au centre de Toronto, ce qui, pour rappel, représente un record pour la métropole, au même titre qu’à l’échelle nationale avec plus de 20 000 candidatures enregistrées en 2026.

Des anecdotes à la pelle

Discours sur scène oblige, Ted Fraser, seul homme de ce cru 2026, y est allé de sa petite anecdote croustillante:

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«Il y a quelques mois, j’étais dans une boulangerie à Perpignan, en France. Je tenais un croissant dans une main et une baguette dans l’autre. Un Français qui voulait aider un touriste américain s’est approché de moi et m’a demandé: «Monsieur, vous parlez un peu anglais?» J’étais aux anges, car j’avais enfin l’air d’être français. Je me suis donc dit que tout ce travail valait le coup.»

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Ted Fraser, lauréat du prix B2 Tout public.

Dans la même lignée, mais avec moins de clichés, la lauréate du prix B2 Junior évoque également un souvenir linguistique:

«Je me souviens d’un voyage que j’ai fait au Québec. Dans un restaurant, une dame m’a demandé comment je m’appelle, je n’avais pas compris la question. Ce jour-là j’ai compris que j’avais beaucoup de travail à faire. Grâce au DELF, je me suis beaucoup amélioré depuis ce jour.»

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Julia Ochwat, lauréate du prix B2 Junior.

Éternelle reconnaissance

De leur côté, les lauréates de la catégorie B1 ont mis l’accent sur la reconnaissance, fruit de la persévérance.

«Je suis tellement reconnaissante de recevoir ce prix et d’avoir l’opportunité de faire maintenant partie de la francophonie ontarienne», remercie Athena Gao.

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Athena Gao, lauréate du prix B1 Junior.

Pour sa part, Larisa Kalai confie: «Cette reconnaissance me rappelle qu’il ne faut jamais perdre le courage et la confiance en ses capacités. Les difficultés finissent parfois par nous éloigner de ce qui nous passionne. Il aurait été facile pour moi de renoncer, mais j’ai choisi de danser sous la pluie et de vivre cette expérience pleinement.»

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Larisa Kalai, lauréate du prix B1 Tout public.

Un travail payant donc, puisque c’est d’éternité qu’il s’agit, comme l’explique à l-express.ca Raphaëlle Delaunay, directrice générale de l’AFT, dont cette cérémonie est la première puisqu’elle a reçu les rênes de l’Alliance en septembre dernier.

«Ces diplômes qui sont délivrés par l’État français reconnaissent le niveau de français atteint, et ce à vie. Ce qui veut dire que tous les candidats qui ont obtenu leurs diplômes cette année peuvent attester à vie de leur niveau obtenu au travers de cet examen.»

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Raphaëlle Delaunay, directrice générale de l’AFT.

35 centres d’examen au Canada

Outre cette promesse d’éternité, à court terme, les quatre lauréats du prix devront chacun choisir une personne pour les accompagner pendant une semaine à Paris, ce séjour constituant leur récompense, entièrement prise en charge.

Par ailleurs, pour la petite histoire, c’est sur ce même site où se sont déroulées il y a un peu plus de 20 ans les premières sessions DELF du Canada. Aujourd’hui, l’AFT est le troisième centre d’examen en importance au pays sur les 35 que compte le Canada.

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