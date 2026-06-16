Records de candidatures pour le DELF à l’AFT

Effet Coupe du monde ou simple envie de se retrouver sous le soleil, contrairement à l’année précédente? Le théâtre Spadina de l’Alliance française de Toronto (AFT) n’affichait pas complet en ce samedi 13 juin pour la cérémonie de remise des prix d’excellence DELF (Diplôme d’études en langue française) récompensant les quatre majors de la promotion 2026.

B1 Junior, B1 Tout public, B2 Junior et B2 Tout public, ce sont les quatre catégories honorées lors de cette remise de prix. Pour la première, c’est Athena GAO qui a été sacrée meilleur candidate, alors que Larisa Kalai a remporté la B1 Tout public.

Du côté des niveaux avancés, la lauréate du prix B2 Junior se nomme Julia Ochwat, tandis que Ted Fraser s’est vu décerner le prix DELF B2 Tout public.

Ces lauréats ont été sélectionnés pour l’excellence de leurs résultats parmi 1800 candidats inscrits au centre de Toronto, ce qui, pour rappel, représente un record pour la métropole, au même titre qu’à l’échelle nationale avec plus de 20 000 candidatures enregistrées en 2026.

Des anecdotes à la pelle

Discours sur scène oblige, Ted Fraser, seul homme de ce cru 2026, y est allé de sa petite anecdote croustillante: