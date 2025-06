Bien sentir le vin, pas le parfum de vos voisins

Chroniqueur à l-express.ca, le média franco de Toronto et du Centre-Sud de l'Ontario. Fondateur et animateur du balado Read Between the Wines, qui rejoint des auditeurs dans 55 pays, le seul au monde à être déployé sur de multiples compagnies aériennes, dont Air Canada. Vous pouvez rejoindre Pierre Ferland via Instagram ou LinkedIn ou via son site internet.