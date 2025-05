La saison du rosé est lancée

Ce que je n’avais pas prévu ? Tomber sur une impressionnante sélection de vins québécois, nichée entre les merguez et les olives farcies de chorizo – délicieux… Et là, surprise: une bouteille de l’un de mes vignobles québécois préférés, La Cantina, dans la vallée d’Oka, aux portes de Montréal.

La Cantina, c’est l’histoire d’un vignoble familial enraciné sur les terres historiques d’Oka, entre collines et champs paisibles.

Depuis sa création, le domaine mise sur l’innovation et l’authenticité, en valorisant les cépages hybrides adaptés au climat québécois et en travaillant avec soin chaque parcelle. Leur philosophie: produire des vins accessibles, sincères et porteurs de l’identité unique de leur terroir.

Chardonnay, Riesling, Pinot noir…

J’ai découvert La Cantina il y a quelques années grâce à leur Chardonnay, une véritable révélation. J’ai acheté une caisse sur-le-champ. Depuis, leur Riesling m’a séduit par sa fraîcheur ciselée. Et leur Pinot noir, tout en légèreté et en gourmandise, m’a rappelé les meilleurs Gamay dans leur expression la plus juteuse.

Mais la vedette du jour, c’est leur Rosé du Calvaire, un assemblage inattendu de 42% de Chardonnay, 42% de Pinot noir et 16% de Vidal.