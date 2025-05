Quand le vin rencontre le casse-tête: l’histoire inspirante de Water & Wines

Et si je vous disais que le vin et les casse-têtes font bon ménage? Non, je ne parle pas d’un problème existentiel après un verre de trop, mais bien d’un vrai puzzle… et d’une belle histoire d’audace, de résilience et de passion.

Direction la Suède, en pleine pandémie. Yamit Viitaoja-Malmberg, sommelière fraîchement diplômée, se retrouve clouée à la maison après avoir contracté une forme sévère de la covid.

Incapable de marcher, même de s’allonger, elle doit rester assise… et tuer le temps. Son remède? Les casse-têtes. Mais entre deux paysages de couchers de soleil et quelques éléphants trop exotiques, une idée germe: et si les puzzles pouvaient aussi raconter l’univers du vin?

Ainsi naît Water & Wines, une marque qui transforme les régions viticoles en œuvres d’art pédagogiques.

30 000 commandes dès le début

«Je voulais continuer à apprendre malgré tout», confie Yamit. Avec l’aide d’un illustrateur et de son amie Mathilde Iwar, elle conçoit ses trois premiers casse-têtes: la France, l’Italie et l’Espagne.