Jeux de Noël pour des fêtes pleines de bonheur

Ah les fêtes de fin d’année… Le temps rêvé pour passer du temps avec ceux qu’on aime, de partager, de rompre avec la routine et de changer les idées… Voici quelques jeux de Noël à faire, soit en famille, soit avec une autre personne qui vous est chère, ou même seul. Non seulement vous pourrez passer des moments agréables, mais encore, vous pourrez enrichir vos connaissances de notre belle langue!

Jeu numéro 1 : une soupe de lettres

Vous n’avez qu’à trouver les mots de la liste dans la «soupe». Les réponses sont à la fin de l’article.

Activités supplémentaires:

Prenez un des mots de la liste et construisez des mots croisés basés sur le même thème. Par exemple, si on écrit le mot «bas» à l’horizontale sur une feuille de papier, on peut y ajouter le mot «chaussette» à la verticale parce que les deux mots partagent un «s». En commençant à partir de l’autre «s» du mot «chaussette», on peut former le mot «socquette». Le «e» final de «chaussette» peut servir à faire le mot «pied», et ainsi de suite. Le jeu continue jusqu’à ce qu’une équipe ne trouve plus de mots à ajouter aux mots croisés. C’est l’autre équipe qui est déclarée gagnante.

Une autre activité consiste à prendre un mot de la liste et à en trouver d’autres qui riment. Un exemple serait le terme «ange» auquel on pourrait ajouter des mots comme «lange», «frange , «étrange», etc. Les joueurs qui créent le plus de mots en une minute gagnent.

Pour une troisième activité, on pense à tous les mots de la même famille d’un mot de la liste. Par exemple, le mot «hiver» donnerait «hivernal», «hiverner», «hivernant», «hivernage», etc. Encore une fois, la personne qui trouve le plus de mots en une minute remporte le match.