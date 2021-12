Écrire une lettre au père Noël, ce n’est pas qu’un jeu d’enfant!

Avent d’écrire la lettre

Les consignes qui suivent viennent du site wikiHow.

On pense à ce qu’on aimerait avoir pour Noël avant d’en dresser la liste, tout en gardant à l’esprit que le père Noël doit répartir ses cadeaux entre tous les enfants de la planète. Nous pouvons écouter de la musique de Noël pour nous mettre dans l’esprit de la saison. Choisissons du beau papier pour notre lettre et plusieurs feuilles pour le brouillon. N’oublions pas de choisir le bon outil pour écrire (stylo, crayon, crayon de couleur, marqueur, etc.).

L’écriture de la lettre

Écrivons notre adresse en haut à droite de la lettre, puis la date en dessous. On peut commencer notre lettre par «Cher père Noël». Disons au père Noël qui nous sommes (notre nom et notre âge suffiront pour qu’il sache qui est l’auteur(e) de la lettre). On demande au père Noël comment il va, comment vont les lutins et la mère Noël, s’il fait très froid au Pôle Nord cette année malgré les changements climatiques, etc. Racontons-lui nos bonnes actions de l’année (nos réussites à l’école, les bonnes choses que nous avons faites pour les autres, etc.) pour qu’il sache qu’on s’est bien comporté, condition sine qua non pour recevoir au moins un cadeau de notre liste. Ensuite, et seulement ensuite, partageons avec papa Noël, poliment, notre petite liste de souhaits, désirs qui ne sont pas forcément des choses matérielles comme des jouets. (On peut même demander quelque chose pour une autre personne!) Pour conclure, remercions le père Noël pour tous ses efforts, car il est vraiment gentil de penser à nous chaque année comme il le fait. On signe notre lettre.

Une fois notre lettre écrite, on peut s’occuper de l’enveloppe. On y écrit notre adresse en haut à gauche et l’adresse officielle du père Noël au beau milieu. Nous pouvons décorer l’enveloppe à l’égal de la lettre.

Une fois terminée, on met notre lettre dans l’enveloppe et on donne tout à nos parents pour qu’ils l’envoient.

Les nombreuses adresses du père Noël

Chose intéressante, l’adresse du père Noël varie en fonction du pays où l’on habite. Donc, voici les bonnes adresses à l’attention surtout des parents.

Au Canada: Père Noël, Pôle Nord HOH OHO.