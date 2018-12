Agence Science-Presse

Le débat est terminé depuis longtemps: les rennes du père Noël sont des caribous. Ou vice-versa si vous préférez.

C’est que le renne et le caribou appartiennent à une seule et unique espèce, de son nom latin Rangifer tarandus. Elle vit dans les régions arctiques et subarctiques de notre planète, c’est-à-dire du Canada à la Russie en passant par la Scandinavie et le Groenland.

Le caribous est plus gros

Et son nom varie en fonction des humains qui ont croisé sa route: l’animal est appelé renne en Europe et en Asie, mais caribou en Amérique du Nord.

On parle tout au plus en biologie de deux «sous-espèces», qui se distinguent effectivement par la couleur et la taille: le caribou est plus massif.

Le renne a été domestiqué depuis au moins 2000 ans, le caribou ne l’a jamais été, et une hypothèse veut d’ailleurs que ce soit ce qui expliquerait certaines des différences morphologiques.

Rendez-vous en Alaska

Mais pour le reste, le caribou et le renne ont plus de points communs, à commencer par l’adaptation de leurs poils et de leurs sabots au froid et à la neige, ainsi que — au contraire des chevreuils — mâles et femelles portent des bois.

Des études ont également montré qu’en Alaska — le seul endroit où les deux sous-espèces peuvent se rencontrer — un Monsieur Renne et une Madame Caribou pouvaient avoir des bébés.

Dans la littérature scientifique, on ne trouve rien sur leurs capacités à voler. On ignore donc, pour l’instant, à quelle mutation étrange on peut attribuer le groupe observé dans le ciel une fois l’an.