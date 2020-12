Le mythe du père Noël: les enfants aiment découvrir eux-mêmes la vérité

«C’est un conte de fées qui cadre très bien avec la pensée magique caractéristique de la petite enfance», explique le psychoéducateur qui a écrit des articles sur la question. «Chez les petits-enfants, le raisonnement logique n’est pas encore développé. Ils s’en remettent à leurs parents.»

De plus, jusqu’à l’âge d’environ 8 ans, les enfants se fient à ce qu’ils voient pour distinguer le vrai du faux. Par conséquent, quand les adultes font des efforts pour entretenir le mythe du père Noël et laissent des traces dans la maison — comme des miettes de biscuits et des cadeaux sous le sapin — les enfants n’ont pas de raisons de douter de son existence.

L’âge de raison

C’est vers 7 ans qu’on observe la première chute importante dans la croyance au père Noël. «C’est l’âge de raison. À partir de ce moment, l’enfant a davantage de repères dans la réalité et est capable de mieux saisir certains concepts», déclare Serge Larivée.

Leurs observations personnelles et leur compréhension du monde leur permettent de mieux distinguer ce qui est impossible. Ainsi, plusieurs enfants cesseront de croire au père Noël par eux-mêmes, simplement en réfléchissant et en constatant les incohérences de cette histoire. Cela apporterait même un sentiment de fierté à la majorité d’entre eux.

«Bien évidemment, il ne faut pas se servir du père Noël pour faire peur aux enfants qui ne sont pas sages, prévient le psychoéducateur. Cela serait une forme de chantage!»