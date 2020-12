Le père Noël reconnu comme travailleur essentiel!

Même réaction en Belgique: le ministre de la Santé Frank Vandebroucke et le ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden ont publié une lettre pour Saint-Nicolas dans le journal Le Soir. Grâce à deux arrêtés royaux, Saint-Nicolas (qui arrive en bateau de l’Espagne, selon la tradition belge) n’aura pas à faire de quarantaine… ni à respecter le couvre-feu.

L’Italie et l’Australie ont aussi indiqué que le père Noël avait la permission de voyager et de visiter les foyers. Et aux États-Unis, le Dr Anthony Fauci a lui-même assuré que le père Noël était immunisé.

En Irlande, c’est le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney qui a donné la permission au père Noël de poser son traîneau, l’exemptant lui aussi d’une quarantaine, lors d’un discours au parlement le 26 novembre.

Il a par ailleurs rappelé aux enfants qu’ils devaient eux-mêmes pratiquer la distanciation physique avec le visiteur… et que la meilleure façon était qu’ils restent au lit quand il allait passer.