Partage de Noël: un élan pour les aînés plus vulnérables

La vie est remplie d’imprévus. Les loyers élevés et l’insécurité alimentaire continuent d’inquiéter les aînés de Toronto. On peut toutefois compter sur les Centres d’Accueil Héritage (CAH) pour identifier parmi ses clients ceux et celles qui sont les plus démunis.

Grâce aux dons de la communauté à son Partage de Noël, l’équipe de CAH a la flexibilité voulue pour répondre de façon créative aux besoins spécifiques de ces aînés afin de leur permettre d’absorber les dépenses imprévues.

On parle ici de l’angoisse d’avoir à faire l’achat d’une nouvelle paire de lunettes, d’un appareil auditif ou encore de soins pour un animal de compagnie malade quand on a tout juste ce qu’il faut pour payer son loyer et son épicerie.

L’impact du Partage de Noël

Les gestionnaires de cas de CAH, avec l’aide des préposés aux soins, sont en constante communication avec leurs clients aînés de Toronto. Ce sont eux qui sont en première ligne pour identifier ceux que des dépenses non planifiées jettent dans le désarroi.

Le Partage de Noël permet aussi à l’équipe de CAH de subventionner (partiellement ou dans leur totalité) les frais d’accès à des programmes et services comme les visites à domicile, le centre de jour d’Oshawa, le centre de vie active à Toronto, le logement à la Place St-Laurent…