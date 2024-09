Chantez avec Les voix du coeur

L’ensemble vocal Les voix du coeur entame sa 31e saison en cette rentrée 2024 en recrutant de nouveaux choristes.

Cette année sera marquée par:

un concert de Noël à la Paroisse du Sacré Coeur au profit des Centres d’accueil Héritage;

deux soirées cabaret au Lula Lounge, sur Dundas Ouest, en février;

deux jours de spectacle sur la scène du Théâtre Isabel Bader en juin 2025.

Passion pour la chanson francophone

Le concert du 8 juin dernier avait célébré le 30e anniversaire de la chorale de Manon Côté au théâtre Jane Mallet de la rue Front, en revenant sur les succès de ses 30 dernières années.

Un des objectifs du groupe est de faire connaître et apprécier la richesse de la chanson d’expression française et internationale à un public francophone et francophile amateur de beaux spectacles.

L’ensemble compte déjà une trentaine de choristes, mais est toujours à la recherche de nouveaux chanteurs.

Les répétitions ont lieu chaque mercredi, de la mi septembre à mi-juin, de 18h30 à 21h, ainsi qu’un samedi après-midi par mois de 13h à 17h, à l’auditorium des écoles secondaires siamoises Saint-Frère-André et Toronto-Ouest, au 330 avenue Lansdowne (au Nord de College).