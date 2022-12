«Cœur de Godzilla», un conte de Noël pour enfants, entre réalité et douceur

«Ce qui m’a allumé, c’est que de nombreux enfants viennent de familles reconstituées, mais on ne leur raconte pas forcément cette histoire. Là, c’est bien fait, avec le thème de la neige, le temps des Fêtes. C’est important de ne pas raconter juste le monde merveilleux de Disney, mais celui de la réalité», fait valoir Pier Rodier.

Le directeur de Vox Théâtre explique que Mathieu Renaud a beaucoup aux «états d’avancement du personnage» en travaillant les nuances. «Gabrielle était extraordinaire et a vraiment ressenti le texte», a renchéri Pier Rodier. Il évoque, non sans fierté, la «subtilité dans le son» de Pierre-Luc Clément, qui a créé l’environnement sonore.

Un conte francophone qui parle à tout le monde

Au cours du balado, un clin d’œil de l’auteur renvoie à un «premier ministre francophone» en Ontario. Pier Rodier plaisante que «c’est surtout les Québécois qui nous font des cadeaux», en référence à l’auteur Mathieu Renaud, un Québécois d’origine.

Au sujet de l’ancrage de la compagnie dans la francophonie canadienne, le directeur explique: «Oui, il y a peut-être les mots, le langage, la structure, mais on fait surtout un théâtre plus humaniste, plus social».

Pier Rodier ramène aussi le discours à la volonté de faire un théâtre «universel» avant tout: «À Vox Théâtre, si nos œuvres touchent les gens, c’est qu’elles peuvent être présentées partout sur la planète. On a grandi avec une francophonie qui n’était pas seulement traditionnelle, parce qu’à Ottawa souvent, les gens viennent d’ailleurs. C’est ce qui fait la force des rencontres humaines.»