Guerre de couleurs chez les lutins du Père Noël

Le Père Noël compte plus de 300 lutins et lutines. Au début de l’année, la grande majorité était vêtue de rouge. Mais voilà que deux lutines prénommées Jody et Jane soulèvent une controverse dans les rangs écarlates.

Sentant que la grogne monte dans son armée, le Père Noël décide de tenir un vote sur le choix des couleurs à porter. Les lutines et lutins seront appelés aux urnes. C’est la première fois qu’il y aura des élections générales au Pôle Nord.

Le «juste» lutin

Une cabale se met en branle. Le «juste» lutin, assez populaire depuis quatre ans, dirige les partisans en faveur du rouge. Un lutin au turban prend la tête du groupe orange. Un autre lutin, aux yeux bleu poudre, rallie ses troupes dans un coin limité du Pôle Nord.

Le bleu marine trouve un chef assez peu charismatique et à double nationalité. Quant aux partisans verts, comme le mois de May, ils marchent derrière une lutine plus populaire dans l’extrême ouest du Pôle Nord.

Pour fouetter l’ardeur de leurs troupes, les divers camps organisent des défilés, qui en motoneige, qui en traineau. Des banderoles sont accrochées aux panaches des rennes. On peut y lire des slogans comme «Le ciel est bleu et l’enfer est rouge!»

Le Père Noël anime le débat

Craignant que les lutins et lutines en perdent leur latin ou leur inuktitut, le Père Noël organise un débat des chefs qu’il anime lui-même. Les coups volent bas. On se coupe la parole à qui mieux mieux. Seul le chef bleu poudre reste posé.