Petit lexique des Appellations d’Origine des vins

Sans aucun doute, la nourriture est l’élément qui a la plus forte expression de lieu. La nourriture est bien entendu associée à des gens, à une culture, mais aussi et surtout à son point d’origine. Si vous pensez pizza, c’est bien l’Italie qui vous vient en tête. Je vous dis raclette et les Alpes suisses vous apparaissent dans toute leur splendeur.

C’est la même chose pour le vin – en fait, peut-être même plus important pour le vin.

On a qu’à penser à Champagne. Le nom est réservé et protégé pour les vins mousseux produits exclusivement dans cette région française sous de strictes conditions. Saviez-vous que seulement certains vignobles californiens ne respectent pas encore cette loi pourtant reconnue internationalement?

La faute des Français

La France a été pionnière dans la mise en place d’un système de protection des savoir-faire et de l’histoire des régions et des communautés qui produisent non seulement des vins, mais aussi des fromages et d’autres produits agricoles.

En ce qui concerne les vins, le système a des règles qui s’appliquent à presque tous les aspects de la vinification: du vignoble et de la densité de plantation des vignes, aux cépages plantés et utilisés, aux assemblages, à la teneur en alcool et la maturation.