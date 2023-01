L’entreposage du vin: pas si facile dans nos résidences

Il existe effectivement des solutions relativement abordables de cellier ou mini-réfrigérateur. Par exemple, des mini-celliers d’environ 24 cm de largeur pouvant stocker 12 bouteilles sont disponibles à partir de 200$.

Si vos ambitions sont plus grandes, il existe des celliers de 80 à 140 bouteilles pour tous les budgets.

Alternative de solution de rangement

Sachez dès le départ que la chaleur accélère le processus de vieillissement, et ce, pas de façon positive.

Si vous n’avez pas de cave, sous-sol ou cellier, le meilleur endroit pour stocker le vin à court terme demeure bien souvent dans un placard frais et sombre, au niveau du plancher et loin des ennemis énumérés plus haut.

Rappelez-vous que les vins blancs, champagnes et autres vins mousseux sont particulièrement sensibles à la lumière. La lumière active les réactions chimiques et fera vieillir ces vins beaucoup plus rapidement. Explorez votre maison avec un thermomètre pour trouver l’endroit idéal.