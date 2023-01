Une fabrique de vin pour vignerons en herbes

De plus, l’inconvenant pour un vigneron virtuel de faire affaire avec un vignoble existant – mis à part les coûts – est le fait que vous êtes toujours second violon, et que le vignoble va favoriser et prioriser sa propre production avant la vôtre.

Dans un crush pad, le vigneron indépendant a accès a tous l’équipement dont il a besoin. Parfois même un espace pour vendre ces vins. Et même du support au niveau marketing.

Un premier crush pad à Niagara

La région de Niagara a maintenant son crush pad: le Niagara Custom Crush Studio fondé et opéré par Graham Rennie.

Rennie est un investisseur aguerri, il est aussi propriétaire du vignoble qui porte son nom, Rennie Estate Winery.

Son vignoble produit des vins de caractère de très haute qualité. L’an dernier, il a acquis le vignoble et la marque Stoney Ridge. Ce faisant, Graham Rennie a décidé de réinventer le vignoble et d’en faire un crush pad.