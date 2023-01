Janvier sec… ou mieux boire

Même le chef José Andrés disait récemment: «Chaque fois que j’ouvre une bouteille de vin, c’est un voyage incroyable quelque part»…

Pourquoi donc se priver complètement d’un breuvage si mythique? Pourquoi ne pas mieux boire? Janvier peut devenir le mois d’exploration, le mois des découvertes. Au lieu de consommer 2 à 3 bouteilles par semaines de votre vin aubaine à 14$ ou 18$ par bouteille, pourquoi ne pas diminuer à 1 bouteille par semaine et vous faire plaisir avec une bouteille de 50$ ou plus.

Quelques recommandations pour janvier

Un vin de la sous-appellation Twenty Mile Bench dans la région de Niagara. Fait sous la supervision de Ann Sperling et Peter Gamble. Ce vin offre une profondeur incroyable et dévoile ses complexités une couche à la fois. Superbe! Disponible au vignoble et via leur site Internet seulement.

Des mains du vigneron Rob Power, ce mousseux est fait à partir de 100% Pinot Noir sans dosage, c’est-à-dire que c’est un Brut nature sans ajout de sucre. Ce mousseux est spectaculaire et est parfait pour les soirées froides de janvier. À consommer avec du maïs soufflé.

Fait en collaboration avec Trail Estate Winery et un groupe d’amis passionnés fou du Pinot Noir à PEC (Prince Edward County), ce vin vous surprendra par sa complexité et ses tannins toute en finesse. Mis en fût de chêne pour 9 mois et ensuite embouteillé sans filtration. Un coup de foudre assuré – faites-vous plaisir. Disponible au vignoble Trail Estate et via leur site Internet seulement.