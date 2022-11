Thomas Bachelder, le Prince du Pinot Noir

L’aventure Clos Jordane

Vers la fin des années 1990, Bachelder, solide de ses expériences en Bourgogne et en Oregon est invité à devenir le vigneron du Clos Jordanne. C’est un projet collaboratif ambitieux entre Vincor, une société ontarienne et la Maison Boisset de Bourgogne.

Le Canadien errant n’avait jamais envisagé Niagara comme terroir. Mais à force de découverte et la réussite de plusieurs millésimes, Thomas Bachelder s’attache à la péninsule du Niagara.

De là vient l’ambition, avec l’aide de son épouse Mary Delaney de faire du vin dans trois pays.

Les lecteurs plus âgés se souviendront sûrement que le Clos Jordanne a fait bien du bruit entre 2004 et 2009, avec des millésimes simplement remarquables et d’une qualité que la région avait rarement produite.

Il y a eu aussi un projet de construction d’un bâtiment architectural par Frank Gehry.