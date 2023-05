Qu’est-ce que l’étiquette de votre Champagne vous raconte?

Chroniqueur à l-express.ca, le média franco de Toronto et du Centre-Sud de l'Ontario. Pierre Ferland est fondateur-animateur du podcast Read Between the Wines. Il a interviewé les grands noms de l’industrie du vin tels que Ken Forrester, Simon Woolf, Vanessa Price et Karen MacNeil ainsi que de nombreux vignerons de la vallée du Niagara. Son balado rejoint des auditeurs dans 27 pays. Il est également consultant en vin et en marketing.