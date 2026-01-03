Bien planifier votre croisière en mer

Les croisières connaissent une popularité croissante. Caraïbes, Seychelles, Méditerranée, Maldives, les destinations de rêve ne manquent pas.

Puisqu’une préparation particulière et une connaissance des modalités de la vie à bord sont nécessaires, Ulysse offre Le Guide des croisiéristes, ouvrage inédit de la nouvelle collection Voyageur averti.

Trois classes

Il existe environ 35 compagnies de croisières que les professionnels classent en trois catégories: Contemporain, Premium et Luxe.

Dans le premier cas, on retrouve celles qui sont le plus accessibles financièremen. Norwegian Cruise Line et Royal Caribbean sont deux exemples bien connus.

La catégorie Premium est un juste milieu entre la décontraction et le luxe; ex.: Holland America, Princess et Celebrity.