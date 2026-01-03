Bien planifier votre croisière en mer

Collectif, Le Guide des croisiéristes, Montréal, Guides Ulysse, 2025, 96 pages, 17,95 $.
Publié 03/01/2026 par Paul-François Sylvestre

Les croisières connaissent une popularité croissante. Caraïbes, Seychelles, Méditerranée, Maldives, les destinations de rêve ne manquent pas.

Puisqu’une préparation particulière et une connaissance des modalités de la vie à bord sont nécessaires, Ulysse offre Le Guide des croisiéristes, ouvrage inédit de la nouvelle collection Voyageur averti.

Trois classes

Il existe environ 35 compagnies de croisières que les professionnels classent en trois catégories: Contemporain, Premium et Luxe.

Dans le premier cas, on retrouve celles qui sont le plus accessibles financièremen. Norwegian Cruise Line et Royal Caribbean sont deux exemples bien connus.

La catégorie Premium est un juste milieu entre la décontraction et le luxe; ex.: Holland America, Princess et Celebrity.

Si vous pouvez y mettre le prix, les croisières de Luxe incluent Cunard, Ponant, Regent Seven Seas Cruise et Seabourn, entre autres.

La taille des navires compte

Pour bien préparer sa croisière le Guide traite des agences et sites spécialisés, des assurances, des bagages, des passeports et visas, du climat, de la santé et, bien entendu, du coût.

Quant à la vie à bord, on passe en revue l’embarquement, les cabines, la restauration, le code vestimentaire, les achats, activités, services et excursions, ainsi que le débarquement final.

La taille des navires compte. Sur les paquebots de petit ou moyen tonnage (5 000 à 70 000 t.), le service est souvent plus personnalisé. Ils permettent de visiter davantage des ports exotiques que la moyenne des paquebots de gros tonnage.

À noter que le centre historique de Venise limite l’accès aux navires de moins de 25 000 t.

Océans, mers et fleuves

Attention! Si vous partez en croisière, vous prenez le risque de revenir avec quelques kilos en plus. On peut manger 24 h sur 24: restauration rapide (pizzerias, glaciers, cafés-bars), buffets pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, grills, menus à la carte, restaurants de cuisine créative.

Le Guide porte spécifiquement sur les croisières maritimes ou océaniques, mais sachez qu’il existe aussi des croisières fluviales. C’est le cas en Europe où on peut voguer sur les eaux du Danube, du Rhin, du Douro, de la Seine ou du Rhône. Mais aussi sur le Nil, l’Amazone, le Mississippi et le Saint-Laurent.

J’ai fait deux croisières dans les Caraïbes et j’ai dû payer un supplément élevé pour une chambre simple. Aujourd’hui, plusieurs compagnies offrent des cabines pour une personne pour à peine plus cher.

Holland America propose même le Single Partner’s Program qui jumelle deux passagers de même sexe pour partager une chambre et payer ainsi la moitié d’une occupation double.

Excursions

Un chapitre est consacré à l’empreinte écologique des croisières, à ce qu’on peut faire pour la compenser.

Une section traite des excursions; on suggère de retenir les services de guides certifiés locaux, de visiter les ateliers d’artisans, les fermes et les vignobles, de faire appel aux agences locales qui proposent des sorties de plein air actif, contemplatif ou d’immersion culturelle.

Enfin, le Guide définit quelque 50 termes marins, avec le mot anglais entre parenthèses; ex.: commissaire (purser), hublot (porthole), poupe (stern), tangage (pitch). Je choisis une définition au hasard. Bâbord (port-hand): côté gauche de l’axe longitudinal du navire lorsqu’on regarde vers l’avant par opposition à «tribord».

Ce guide de moins de 100 pages répond à presque toutes les questions que se posent les croisiéristes souhaitant faire de leur séjour en mer un succès.

